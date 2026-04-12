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北京最快今釋鄭習會後利多 開放航點、台商投資優惠都是可能選項

特派記者鄭媁廖士鋒甘芝萁／北京-台北連線報導
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國民黨主席鄭麗文(前排左二)11日參訪北京故宮博物院時開心地與周遭群眾打招呼，北...
國民黨主席鄭麗文(前排左二)11日參訪北京故宮博物院時開心地與周遭群眾打招呼，北京故宮博物院院長王旭東(前排左一)與國台辦主任宋濤(前排左三)陪同。(記者鄭媁/攝影)

國民黨主席鄭麗文12日結束訪問中國大陸行，她11日在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見時提到，遺憾去年兩岸故宮百年院慶無法聯手舉辦活動，國民黨重新執政後一定要快速恢復兩岸故宮密切交流。她呼籲，兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

「鄭習會」落幕，大陸官媒11日紛紛發表時評分析兩岸關係，央視「台海之聲」稱，習近平提出的「四個堅持」為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。

鄭麗文也對尹力形容，「非常順利圓滿地完成了重要的會見，也把和平的訊息清楚地傳達到了全世界」。

外界關注中國大陸將釋出利多，國民黨副主席張榮恭11日透露，再等兩天看看大陸方面討論的結果。

據了解，最快12日可望會有好消息，盤點過去大陸在會晤國民黨人士後釋出的利多項目，包含觀光旅遊、農漁產品、青年交流、文化交流及定點直航等，都被視為大陸可能端出的紅利。

綜整過去中共作法，針對旅遊，可能開放航點、開放部分省市大陸遊客來台旅遊；擴大青年交流機制，農漁產品部分有關稅取消、讓檢疫政策恢復常態；文化交流包含合辦展覽、舉行論壇等活動；對台商提出含土地、廠房和補助等投資優惠；提升並促進台胞台青在大陸工作生活的政策。

熟悉兩岸觀光的台灣旅遊業大老透露，有聽說中央台辦12日將宣布會釋出兩岸旅遊利多，問題是，如果這是鄭麗文談出來的利多，民進黨政府怎麼可能會承認？

旅行公會全聯會理事長吳盈良則表示，就算對岸釋出旅遊利多，但根本問題在於台方政府要不要接受、承認。

鄭麗文在北京參訪時多次傳遞兩岸交流的訊息。她說，「今天上午到香山碧雲寺，身為中國國民黨黨員，到北京一定要拜謁總理中山先生的衣冠塚，之後也到訪中關村，確實不虛此行」。

國民黨主席鄭麗文(前右三)11日上午率國民黨訪問團，到北京香山碧雲寺拜謁孫中山先...
國民黨主席鄭麗文(前右三)11日上午率國民黨訪問團，到北京香山碧雲寺拜謁孫中山先生衣冠塚。(新華社)

藉由會見尹力，鄭麗文提出三項期待。第一，希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物的交流全面深化跟推動。二是全力推廣兩岸文旅的交流。三是加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。鄭麗文提及北京多處景點，希望兩岸「擴大旅遊各方面的交流，也能有助於兩岸人民的心靈契合」。尹力則指出，京台科技論壇連續舉行了28次，「我們對於台胞在京的投資興業學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展」。

鄭麗文一行11日下午參觀北京故宮，由中共中台辦主任宋濤陪同，北京故宮院長王旭東導覽。訪團一行12日上午前往參觀小米汽車工廠，下午搭機返台。

國民黨 中共 習近平

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