卓榮泰批「拿台灣主權玩火」 鄭麗文：放輕鬆、不要緊張

中共總書記習近平提到，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。近年台灣農漁產品銷往中國大陸項目之一，包含產量產值極高的石斑魚。圖為佳冬養殖戶收成石斑魚畫面。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文在會晤中共 總書記習近平時提到「兩岸和平制度化」，遭陸委會批是「一國兩制台灣方案」，並表示將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。國民黨主席鄭麗文回應「叫他們放輕鬆，不要這麼緊張。」行政院長卓榮泰昨表示，中華民國 的主權、台灣的前途與自由民主，變成國民黨主席鄭麗文拿去玩火的策略手法，不僅不利己更有損國家利益，這類言論實在玩火玩過了頭。國民黨反批，民進黨 最怕台灣人發現和平不是不能談。

卓榮泰表示，國共兩黨有百年政治鬥爭，這次會面，國民黨的底氣完全不見；鄭麗文提出建立兩岸的和平制度，但回顧國共歷次談判，乃至於西藏、香港模式，最終證明，沒有實力的和平終告失敗。

卓榮泰說，鄭麗文高談「中華民族的偉大復興」這種中共的官方語言，落入中共將台灣和台海內化語境，是錯誤表態；台灣應該是世界的台灣，台灣海峽應是國際自由航行的通道，所謂不讓外力介入等言論，是向中共一面倒的策略，將使中華民國主權、台灣前途與國人的自由民主，變成鄭麗文玩火的手法；既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭。

國民黨副主席張榮恭表示，台灣和大陸之間有23項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在就是代表兩岸關係和平發展的制度化；掌握行政主管人士若欠缺知識，對台灣社會很可惜。

被問到政府會採取什麼必要作為？陸委會副主委梁文傑前天表示，目前為止只看到鄭麗文的談話，接下來要看他們實質做了什麼、雙方互動的模式，尤其是已經送到立法院的國防特別條例草案，是否能順利進行、有沒有因此而受影響，如果有違反相關的法令，政府就會採取必要的作為。

國民黨副主席蕭旭岑昨受訪時也說，在野黨到大陸交流完全符合法令規範，不知陸委會為何要這樣說，他相信，兩岸和平不只是是台灣、也是大陸民眾的期盼，國民黨是在努力讓兩岸民眾免於戰爭的風險，陸委會不應該用這種方式處理。

張榮恭指出，陸委會與海基會的存在，本身就代表兩岸關係絕對不是「國與國關係」，否則賴清德總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。所以，根據自己的法律體制來和大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是「有尊嚴的和平」，不是賴總統所說的「低頭去握手」。

張榮恭說，兩岸目前有23項協議，都是國民黨執政時期所簽署，民進黨執政後，這些協議都在實施也沒有廢除，表示當時所簽署的協議，完全符合台灣利益。他說，類似的協議若能越來越多，更能保障和平。

張榮恭重申，擺在眼前的事實是，陸委會要不要這23項協議？類似的協議如果將來有，是不是對台灣有利？人民的眼睛是雪亮的，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。

張榮恭表示，這個和平框架的概念是彈性的、可以共同來充實的。因此，這樣新的概念可以在台灣社會大家討論，畢竟23項協議的存在本身就是一個證明。