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新聞眼╱從小紅書尋親帖 看到兩岸網路文化心靈契合

記者 蔡惠萍
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民進黨立委王世堅的名言被大陸作曲家譜曲，成為兩岸神曲。(本報資料照片)
民進黨立委王世堅的名言被大陸作曲家譜曲，成為兩岸神曲。(本報資料照片)

清明節前夕，大陸網路平台小紅書出現一則「台灣人尋找大陸親人」帖子，一名台灣網友想替父親尋親，他貼上爺爺留下的信件訊息以及20多年前回鄉探親的照片。這段原本看似希望渺茫的尋親記，沒想到一小時後就有人貼上族譜，沒多久後更出現一則留言：「圖一ＸＸＸ是我爸爸，歡迎回家」，吸引不少人也紛紛搭文尋親。從這則近日在小紅書火熱的帖子，再回看十日的鄭習會，說了什麼樣的故事？

兩岸同文同種，在馬政府時期，從官方到民間交流熱絡，台灣歌手引領潮流的華語流行文化在大陸蔚為風潮，從李宗盛、周杰倫、蔡依林、伍佰、五月天，成為大陸一代人傳唱的歌曲；大陸歌手創作的「老鼠愛大米」、「小蘋果」等神曲也曾在台灣大街小巷傳唱，兩岸間可說毫無距離。

這樣兩岸彼此交流、激盪，從民進黨再執政後，逐漸轉為低檔。蔡政府時期高舉抗中保台旗幟，兩岸官方往來漸趨平淡，但民間交流尚未受太多阻礙。但在2020年初新冠疫情爆發後，蔡政府迅速關閉兩岸航班及人民往來，此後兩岸關係一去不復返。

2024年賴政府上台後，將抗中進一步升溫為仇中，除了將對岸定調為「境外敵對勢力」，更阻斷兩岸民間往來，這種敵視氛圍更從政治蔓延至人民日常生活及網路空間，到處充斥「網路警察」，甚至還出征商家。台灣解嚴後培養出的多元、民主及自由的沃土逐漸貧瘠，言論趨於兩極及對立。

然而從網路文化又可發現，兩岸因為文化相通，有許多彼此唱和的「哏」。最典型的例子就是民進黨立委王世堅的名言被大陸作曲家譜曲，成為兩岸神曲；近來火紅的「醬板鴨」網路創作短片，起源是3月中國抖音上一支ＡＩ短片，影片的原創者其實是醬板鴨業者。這支影片上線後全平台粗估上億次觀看，不僅在大陸掀起熱潮，在台灣也迅速成了熱門迷因哏，帶動各種二創，連蔡依林也親自翻拍玩哏，不少台灣人都在問「哪裡可以吃到醬板鴨？」

前兩天大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，已注意到不少台灣網友的創作，笑稱近期有許多台灣民眾詢問哪裡能買到醬板鴨，歡迎大家前往湖南常德、郴州、株洲等地品嘗各具特色的風味。她更說，這類基於同胞情感所產生的雙向互動，正是兩岸交流最真實的底色。

朱鳳蓮說得沒錯，為何兩岸之間容易玩網路哏，正是因為兩岸之間文化跟心靈相通，因此特別能夠引起共鳴，儘管賴政府刻意將兩岸人民敵我化，卻無法斷絕這種毫無距離的親近感。這也就是鄭習會上所提到的「兩岸同屬中華民族」，所謂的心靈契合就是體現在這些看似微小卻具體的事件上。

小紅書 五月天

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