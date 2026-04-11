我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

新聞透視／發改委上座 對台戰術性重啟

香港特派員李春
聽新聞
test
0:00 /0:00

中共總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文，北京學界有觀點，指今次國共十年再會面，是戰術性重啟，有待戰略突破，可觀察兩個細節，重讀一個藍本。

兩個細節，首先是今次會面因何選在4月。北京也有些意外，因估計都在5月後6月前，提前到4月不易理解，在於傳統上3月人大政協兩會後，要安排主要領導人出訪。

今年因川普說來又不來，打亂了外事安排，傳說中請普亭到北京，或主要領導人去北韓，都可能有行程安排困難，這時將國民黨訪京團提前，是可能選項。但這樣一變， 就變出新的意義，即原來川普到訪為中美關係定出兩岸新調，變成國共重啟交流，形成對川普北京行的影響。

再一細節是見面的五對五陣容。官媒當然突出習近平、王滬寧和蔡奇，兩名政治局常委陪總書記，同時中台辦主任宋濤在座是必然，但鄭柵潔在座，需要仔細看看。

鄭柵潔以發改委主任列座，有兩種說法，一是提前試水，是因中共21大接近，鄭柵潔已被列為進中央政治局的人選。另一說法是鄭柵潔未來可能「入常」，工作與港澳台有關。但畢竟還有時間，與這細節有關的，反到是「一個藍本」說。

這要回到北京學界的戰術性重啟、戰略有待突破論，指今次國共再會，不是中共宣示對台新策諸如「新五點」時機，既沒有對台政策的重要新宣示，就不屬戰略突破，只是在戰術性重提什麼、強調什麼等方面著眼。

這就引出另一觀點，3月北京兩會，習近平沒有發表「涉台重要講話」，當時各方認為順理成章，因這兩年強調的是堅持「解決台灣問題的總體方略」，方略不會隨時變動。更重要的是，兩會核心議程是審議通過十五五規畫。而有心人注意到，規畫綱要中有一段數百字的對台工作要求，內容與習近平10日談話大致相合。

也就是說，習的談話有一個藍本，即十五五規畫綱要的兩岸部分。而五年規畫具體操盤手正是鄭柵潔。

國民黨 北韓 川普

上一則

韓國瑜邀朝野下周協商總預算 傅崐萁盼卓榮泰別「破碗破摔」

下一則

AI商機帶動 美國取代大陸香港 成台最大貿易夥伴

延伸閱讀

東大廳接待鄭麗文藏高規格禮遇 擺花有寓意

東大廳接待鄭麗文藏高規格禮遇 擺花有寓意
習鄭會訊號？對內團結固本、為後續大國互動掌握戰略主動

習鄭會訊號？對內團結固本、為後續大國互動掌握戰略主動
鄭習會讓「門票變支票」台學者：要看後續與美互動

鄭習會讓「門票變支票」台學者：要看後續與美互動
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55
國民黨主席鄭麗文訪陸行重頭戲，今上午11時鄭麗文與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。（記者廖士鋒／攝影） 鄭媁

鄭習會登場 鄭麗文一席藍衫出席會習近平

2026-04-09 23:45
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥