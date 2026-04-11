鄭習會／習近平談兩岸 引「久久為功」4字

鄭習會雙方各有五人，順時鐘方向左起為：李鴻源、張榮恭、鄭麗文、李乾龍、蕭旭岑；鄭柵潔、蔡奇、習近平、王滬寧、宋濤。（新華社）

眾所矚目的「鄭習會」10日在北京人民大會堂東大廳登場，閉門會談一小時後，中共 總書記習近平在新疆廳設宴款待。據了解，午宴中習近平與鄭麗文 互動熱絡，氣氛溫馨，談到兩岸關係，習近平說「耐心、恆心久久為功」，讓與會的國民黨 訪團感受他對兩岸共謀和平發展的堅定信念。

據指出，習近平過去在不同場合多次提到「久久為功」這四個字，他曾比喻，「民心交融要綿綿用力，久久為功」，也曾強調，任何工作，都要有這種久久為功、利在長遠的耐心和耐力。

據轉述，在閉門會議中，會談氣氛非常好，習近平並未觸及「和平統一」相關表述；但習表達，願意和台灣支持「九二共識、反對台獨」的各黨派和人士加強交流對話。與會人士表示，賴清德總統若能聽進鄭麗文建議，願意放棄台獨黨綱，就有機會讓兩岸和平的善意延續。

習近平對鄭麗文說：「妳能旗幟鮮明地堅持九二共識、反對台獨，大聲喊出我是中國人，推動兩岸和平發展，在島內當前氛圍下，非常難能可貴，我們表示高度讚賞，所以極為重視妳此次來訪。」

午宴席間，習近平特別向副主席蕭旭岑問及前總統馬英九最近如何，顯示習很關心「老朋友」、也顯示他的念舊，以及再次肯定新加坡馬習會對兩岸關係的貢獻。