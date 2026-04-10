我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

川普稱「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

鄭麗文參謁碧雲寺孫中山衣冠塚 連戰20年前種植的白皮松樹還在

特派記者廖士鋒鄭媁／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文率高層11日參謁孫中山衣冠塚。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文率高層11日參謁孫中山衣冠塚。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文11日上午在北京參謁香山碧雲寺，這裡有孫中山先生的衣冠塚，鄭麗文率黨內高層行三鞠躬禮，也在寺內看到了時任國民黨主席、前副總統連戰2006年種植的白皮松樹。

鄭麗文率國民黨訪問團於上午近9點抵達香山碧雲寺，由於安保規格高，周邊居民似乎早就感覺到將有「大人物」要來，8點多就拿著手機在家門口準備拍照。至於碧雲寺內，今日未見有任何遊客，疑似是專門保留給國民黨訪團。

參訪期間，一行人前往孫中山紀念堂向孫中山先生塑像鞠躬，並觀看相關墨寶、著作，還有給蘇聯的遺書等。紀念堂內還有花圈，以及繁體字書寫的署名中國國民黨主席鄭麗文率全體同志敬獻的緞帶。隨後不斷踏上階梯前往衣冠塚。

1925年3月12日孫中山在北京逝世，當時治喪委員會決定將先生的靈柩先行暫厝於北京碧雲寺的金剛寶座塔的石券門內，其後靈柩由市區移往香山，數十萬北京民眾沿途送別。直到1929年南京中山陵落成，靈柩才奉移南京安葬。移靈前，遺體由原用的楠木棺換入銅棺，所換下的大禮服、禮帽則被鄭重放回原棺，封存於金剛寶座塔的石龕，現為孫中山先生的衣冠塚。

鄭麗文在衣冠塚前，主動提出要行禮，隨後由國民黨副主席張榮恭擔綱司儀之職，行三鞠躬禮後，飽覽周邊景色。

其後訪團眾人在寺內看到連戰20年前來此樹拜謁中山先生衣冠塚時，所種植的白皮松樹，鄭麗文特別要連勝武上前來一起合影。

國民黨主席鄭麗文11日在北京香山碧雲寺參謁。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文11日在北京香山碧雲寺參謁。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文率高層11日在碧雲寺孫中山紀念堂內行禮。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文率高層11日在碧雲寺孫中山紀念堂內行禮。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨 鄭麗文

上一則

李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持

延伸閱讀

和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束

和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束
鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳

鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳
鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量
鄭麗文謁中山陵 南京民眾高喊「28年下架民進黨」

鄭麗文謁中山陵 南京民眾高喊「28年下架民進黨」

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55
國民黨主席鄭麗文訪陸行重頭戲，今上午11時鄭麗文與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。（記者廖士鋒／攝影） 鄭媁

鄭習會登場 鄭麗文一席藍衫出席會習近平

2026-04-09 23:45
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡