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紐時：習近平傳遞台灣未來取決北京 非華府

編譯茅毅、記者陳熙文／綜合報導
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國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心...
國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。(記者葉信菉／攝影)

國共領袖10日在北京舉行「鄭習會」，主流外媒均有報導和評析。澳洲廣播公司（ABC）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在5月美國總統川普與中國國家主席習近平的北京「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張。

紐約時報提到，全球戰火肆虐，美國與盟友關係愈來愈不確定，習近平正藉由鄭習會含蓄向台灣重新傳遞以下訊息，即台灣未來取決於北京、而非華府；鄭習會凸顯北京試圖拉攏對其立場持相對開放態度的台灣政黨，並冷落那些抗拒其立場的政黨，以形塑台灣政治格局。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」主任蕭嫣然對英國衛報等外媒說，北京想藉鄭習會重新建構台北和華府的政策選擇；習近平希望表明，採取傾向和解的對中立場有好處，從而讓台灣民眾對賴政府以自衛為主的做法產生懷疑。

東京放送電視台（TBS）則稱，習近平旨在藉由強化和國民黨關係，箝制被視為台獨派的賴清德政府。

美國艾德爾菲大學政治學教授王維正說，在兩岸官方溝通凍結多年之下，國民黨證明有能力緩解兩岸衝突、降低緊張，建立新的對話管道。他提醒，九二共識距離台灣社會過於遙遠，年輕一代更容易把九二共識與香港反送中運動做連結。

川普 紐約時報 鄭麗文

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