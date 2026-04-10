鄭習會╱習近平：一家人要和平發展 交流合作

「鄭習會」北京時間10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報系記者/攝影）

國民黨 主席鄭麗文 訪問中國大陸重頭戲，北京時間10日上午11時與中共 總書記習近平在人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。習近平表示，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。鄭麗文表示，應「尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範」。

鄭麗文：尋避戰方案 使台海成為世界和平解決衝突典範

習近平說，兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。

鄭麗文則說，期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌畫與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文說，兩岸人民雖生活在不同制度當中，但會相互尊重，相向而行，和平是兩岸共享的道德與價值。

鄭習見面一開始，兩人握手14秒。

習近平表示，「我們願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強交流對話，爭取兩岸謀和平，爭取兩岸謀福祉，爭取民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中。」

鄭麗文稍早說，兩岸要走和平的大道；兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。鄭麗文稍早在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」

國共兩黨主席北京時間10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文(左三)率李鴻源(左起)與三位副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，與中共中央總書記習近平(右三)、台辦主任宋濤(右起)、政治局常委王滬寧、蔡奇、發改委主任鄭柵潔會談。（記者廖士鋒/攝影）

「鄭習會」採「五對五」方式在長桌對談，國民黨出席代表包括，鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源 ; 陸方代表除了習近平，包括政治局常委王滬寧、蔡奇、中台辦主任宋濤、發改委主任鄭柵潔。

習近平首先對鄭麗文率團來訪表示歡迎，還提到，昨天是清明時節雨紛紛，今天天氣不錯。這是10年來兩黨領導人第一次的見面。

習近平在談話中提及文明不可斷與中華文明的重要性，並強調台灣同胞始終不忘根在大陸，即使在台灣被侵占的苦難歲月，也不停證明自己是中華民族大家庭的一份子，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念」深植人心。

東大廳通常用於接見外國元首或進行國家級重大活動。 空間較寬敞，被視為「高規格」的接見場所。過去習近平與川普、普亭、梅克爾等人會面都在此，另包括2005年「連胡會」及2024年「馬習二會」。

國民黨此前歷任主席包括吳伯雄、連戰、朱立倫、洪秀柱都曾與中共領導人會面，馬英九則在總統任內與習近平以政府領導人身分2015年在新加坡見面。

鄭習會是國共兩黨時隔十年舉辦的領導人會晤，也適逢台灣關係法47周年，美國總統川普將在5月中旬舉行川習會。鄭習會傳達的訊息，將成為美中台互動重要變數，她與習近平會如何表述兩岸關係和台海和平，備受關注。

鄭麗文在參訪上海洋山港時表示，提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，「只要給和平足夠的時間，一切都有可能」。

鄭麗文也再度提到1993年的「辜汪會談」，首任海基會董事長辜振甫曾說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，希望和平的努力保證成為善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。