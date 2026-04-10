陸委會籲鄭麗文：鄭習會應「正面對決」提3大訴求

國民黨 主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面。台灣的大陸委員會副主委梁文傑呼籲鄭麗文，利用與習近平會面的時機，明確提出正視中華民國存在的事實、立刻停止軍機艦擾台等三項訴求。

梁文傑在例行記者會上表示，呼籲鄭麗文利用這次與習近平會面的時機，至少明確講出三點：正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、立刻停止共軍 機艦擾台，目前為止並沒有看到鄭麗文表達這樣的訴求。「在鄭習會上，我們還是期待她能夠講出一些，wording（措詞）不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求」。

梁文傑說，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席與習近平碰面的時候，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

鄭麗文在南京到中山陵謁陵，也提到中華民國，民進黨立法院黨團書記長范雲表示，雖然鄭麗文提到中華民國，但和過去訪中的國民黨主席們一樣遮遮掩掩，演講內容更呼應中共史觀。范雲指出，鄭麗文更把228事件、白色恐怖歸因於國共內鬥的陰影，台灣人也不會認同，這形同幫國民黨再次擦脂抹粉，把責任給共產黨 承擔。