我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

陸委會籲鄭麗文：鄭習會應「正面對決」提3大訴求

記者陳宥菘蔡晉宇／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面。台灣的大陸委員會副主委梁文傑呼籲鄭麗文，利用與習近平會面的時機，明確提出正視中華民國存在的事實、立刻停止軍機艦擾台等三項訴求。

梁文傑在例行記者會上表示，呼籲鄭麗文利用這次與習近平會面的時機，至少明確講出三點：正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、立刻停止共軍機艦擾台，目前為止並沒有看到鄭麗文表達這樣的訴求。「在鄭習會上，我們還是期待她能夠講出一些，wording（措詞）不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求」。

梁文傑說，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席與習近平碰面的時候，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

鄭麗文在南京到中山陵謁陵，也提到中華民國，民進黨立法院黨團書記長范雲表示，雖然鄭麗文提到中華民國，但和過去訪中的國民黨主席們一樣遮遮掩掩，演講內容更呼應中共史觀。范雲指出，鄭麗文更把228事件、白色恐怖歸因於國共內鬥的陰影，台灣人也不會認同，這形同幫國民黨再次擦脂抹粉，把責任給共產黨承擔。

共產黨 共軍 國民黨

上一則

新聞評論／綠營選舉沒招 亂喻鄭麗文為傅作義

下一則

觀察站／黨徽、官銜齊上 國民黨訪陸展現主體性

延伸閱讀

鄭習會登場 鄭麗文一席藍衫出席會習近平

鄭習會登場 鄭麗文一席藍衫出席會習近平
鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳

鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳
鄭麗文提中華民國 綠批遮遮掩掩：還用中共用語稱孫中山

鄭麗文提中華民國 綠批遮遮掩掩：還用中共用語稱孫中山
鄭麗文拜謁中山陵 提「中華民國」籲兩岸和解團結

鄭麗文拜謁中山陵 提「中華民國」籲兩岸和解團結

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
女子找按摩師到汽車旅館進行情趣按摩，事後針對服務品質不佳，讓她有花錢受傷找罪受的不爽，仍向按摩師提告求償100萬元。圖為旅館示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

她找情趣按摩初體驗 不爽花錢受傷控性侵求償敗訴

2026-04-02 21:56
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...