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鄭習會／鄭麗文：盼國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化

特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
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國民黨主席鄭麗文10日上午出席鄭習會。（記者廖士鋒/攝影）
國民黨主席鄭麗文10日上午出席鄭習會。（記者廖士鋒/攝影）

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的「鄭習會」10日上午11時在北京人民大會堂東大廳登場，開場白時，習近平提到了中華民族、且強調兩黨領導人會面就是要維護共同家園的和平安寧。鄭麗文則說，希望期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。兩岸應該進一步的籌畫與建構具制度性與可持續性的對話合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

以下為鄭麗文談話，開放媒體採訪部分的全文：

尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好，今天貴我兩黨領導人得以在時隔10年之後共聚一堂，進行交流。此時此刻我深刻感受到全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任都落在我們在座的每一位身上。

當前我們所共同面對的，是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代，是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後，決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。

無可否認國共兩黨在超過了一世紀的互動當中充滿了起伏轉折，但我們彼此所共同追求的，從來都是如何使得中華民族能夠從衰敗走向復興。自從2005年本黨連戰主席的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸的和解與和平的發展。事實上兩岸的和平與和解也應該只是貴我兩黨攜手努力的起點，我們對於兩岸人民、炎黃子孫都擁有更大的責任與使命。

因此，中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大，更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。麗文深信這樣的振興中華之道一定能感召人心，引領時代，也才是兩岸共享的價值，也是共同的責任。

大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。「十五五」的規畫剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。麗文相信和平是兩岸共用的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同地籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。而且儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共用的價值逐漸的被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念，在新能源、疾病防治、人工智慧倫理與應用的等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。

希望在貴我兩黨奮鬥不懈地努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連接親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。我們將向世界昭示共享中華文明的兩岸人民，有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展作出關鍵的貢獻。貴我兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

麗文期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌畫與建構「具制度性與可持續性的對話與合作機制」，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以和合共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端，創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

習近平 國民黨 鄭麗文

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