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新聞評論／綠營選舉沒招 亂喻鄭麗文為傅作義

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國民黨主席鄭麗文率團赴陸，兩岸互動再度升溫。（圖／國民黨提供）
國民黨主席鄭麗文率團赴陸，兩岸互動再度升溫。（圖／國民黨提供）

年底地方選舉，根據歷屆地方選舉選票的數據，選民看的是候選人的人設特質、政績、滿意度、仇恨值，甚至「顏值」，跟選總統的「頂標」要求略有不同。但為何中央執政的民進黨國民黨主席鄭麗文「和平之旅」，仍用潑髒水、扣紅帽這一招？

擺在眼前的事實是，當國民黨的參選人陸續就定位，藍白合示範縣市落實，而民進黨還在為台北市、桃園市苦尋不到人選傷透腦筋，證明民進黨在年底選舉面臨人設、條件、政績、能力、聲望「五缺」困境，手中只剩「抗中牌」。賴清德總統的話酸味很重，他說，和平只能靠實力，才有辦法真正得到。

行政院長卓榮泰很愛借古諷今，但他錯用比喻。卓提到「鄭習會」根本是「北平模式」，所謂「北平模式」指一九四九年一月國共內戰的「平津役」最後階段，駐守北平的華北剿匪總司令傅作義在失去新保安、張家口、天津等外圍城市，面對百萬共軍合圍，北平成孤城情況下，兵不血刃地開城門投降。

莫說鄭麗文是在野黨主席，要當傅作義恐怕只有執政黨信得過的人，能被最高領導人賦予守城任務也只有民進黨自己人，鄭麗文要見賴清德一面都難，怎會是開城門的傅作義？

賴清德倒是說對一件事，和平要靠實力，他的「實力說」建立在兩個前提上：中共必會武力犯台、我們要買足夠的武器才能禦敵；可是兩岸真走到兵戎相見，賴清德所謂的實力與和平都是用人民的血換來的。

問個問題：美國希望台海和平嗎？當然是，無論民主黨或共和黨執政，美國都不希望台海生事端，也反對任一方片面改變現狀，這個「現狀」自然包括反對台灣政府搞「獨立」。恰恰民進黨「台獨黨綱」是兩岸走向是戰是和的關鍵問題。

民進黨可批評國民黨擋軍購，但說國民黨反對跟美國買武器就是說瞎話。編預算買美國武器，本來就應討論「買多少」、「買什麼」、「何時交貨」，這是買方該有的立場，說擋軍購是賣台、仇美、親中，說白了民進黨在盤算的是選票。

陸委會主委邱垂正說，政黨交流不能取代官方機制，中共唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展，口氣很大，但他們始終沒有辦到。民進黨只有在國民黨高層登陸訪問時，才會愛中華民國，質問鄭麗文敢當習近平的面說中華民國嗎？一個心中沒有中華民國的人，說這話不矛盾嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

國民黨 民進黨 賴清德

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