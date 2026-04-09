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鄭麗文：這代人要成為年輕人後盾 在和平環境實現夢想

特派記者廖士鋒鄭媁／南京—上海報導
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國民黨主席鄭麗文（左）8日晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧（右）會晤，鄭...
國民黨主席鄭麗文（左）8日晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧（右）會晤，鄭麗文表示，希望我們這一代人能夠成為年輕人追夢的後盾。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文8日晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會晤，鄭麗文表示上海在兩岸關係上發揮很多關鍵作用，也強調年輕人追夢，「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」。8日晚間鄭麗文一行還與中共中台辦主任宋濤等人，乘船夜遊黃浦江。

與陳吉寧會晤時，鄭麗文指出，上海在兩岸的交流、兩岸關係上面，也發揮了很多關鍵作用，當年的「辜汪會談」（汪辜會晤）就是在上海。辜振甫希望除了「九二共識」之外，這個會談能夠一直持續下去，未來兩岸和平發展的努力不能中斷。而上海跟台北的「雙城論壇」也辦了16屆，發揮了非常大的功能跟作用。

鄭麗文期盼透過這次訪問的機會，擴大深化上海跟台灣各項交流。她表示上海提供了台灣人很大的舞台與機會，「感謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧」。

她指出，看到許多年輕人追尋實現他們的夢想，「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」，在和平的環境實現夢想。

鄭麗文還特別提到，陳吉寧曾為了年輕人的期待，而專程赴台灣參加婚禮，陳吉寧回應「那是很久以前了」，鄭麗文則說「這分心意還是非常特殊的」。

先行致詞的陳吉寧則指，兩岸同胞都是中國人，我們是血濃於水的一家人，他提及去年鄭麗文當選時，中共總書記習近平的祝賀，他還歷數在上海的台商、台胞、台生概況，強調上海秉持兩岸一家親理念，為他們給與各方面照顧。隨後鄭麗文也表示感謝。

鄭麗文8日中午在南京與中共江蘇省委書記信長星會見，由於天氣預報會下雨，但意外放晴，在握手寒暄時，信長星特別跟鄭麗文說，您運氣很好。開場白時，鄭麗文也提到昆山台商，表示「台商在這邊也非常感謝你們的照顧」，也在這裡創下了非常多成功的產業。信長星則透露，鄭麗文是應習近平邀請而來，江蘇省委按照中央台辦的要求，做了精心安排。原本安排參訪多一些地方，可惜代表團在南京停留時間較短，「許多亮點只能留到下一次」。

國民黨 中共 鄭麗文

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