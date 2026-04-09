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賴清德批鄭習會 黃國昌指抹紅：賴曾邀習近平喝珍奶

記者游明煌／基隆9日電
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綠批鄭麗文大陸行，黃國昌斥抹紅：過去賴總統要邀習近平喝珍奶。（記者游明煌／攝影）
綠批鄭麗文大陸行，黃國昌斥抹紅：過去賴總統要邀習近平喝珍奶。（記者游明煌／攝影）

賴清德總統日前隔空回應國民黨主席鄭麗文「鄭習會」，並指「和平很重要」，但和平不可能靠獨裁者的賞賜，必須靠實力。民眾黨主席黃國昌昨天表示，過去賴總統講過他有機會可以邀習近平請喝珍珠奶茶，「是不是有些事只准民進黨做，其他人就是中共同路人。」民進黨不要只剩下抹紅的技倆，無法掩蓋執政的無能。

民眾黨中央委員會首次移師基隆召開，會後黃國昌受訪時針對鄭麗文大陸行，他指出，如何維持東亞的區域穩定和兩岸和平，是國際社會共同的期待，也是絕大多數台灣人共同的期待，是所有政治人物不分黨派大家都要同努力的事情，這時台灣人共同的希望，面對這麼嚴肅的問題，如果民進黨只想著政黨的利益進行政治操作，想要藉由製造對立、衝突，這不是負責任的執政者應有的作為。

黃國昌表示，過去賴總統講過他有機會可以邀習近平請喝珍珠奶茶，如果賴清德可以邀習近平喝珍珠奶茶，為何其他黨的政治人物不能跟習近平見面？不能請他吃雞排？難道對民進黨而言，「是不是有些事只准民進黨做，其他人就不行，就是中共同路人，這不是理性的標準，也絕對不是台灣人所樂見的情況。」

黃國昌並說，捍衛台灣的自由、民主、法治、人權是台灣民眾黨向來一貫的立場，兩岸之間必須要有善意的對話和溝通，對於促進區域的穩定和溝通才是正道，民進黨不要只剩下抹紅的技倆，不斷透過抹紅、抹黑製造對立衝突，無法掩蓋民進黨執政的無能。

中共 國民黨 民眾黨

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