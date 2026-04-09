外媒評鄭習會：傳遞兩岸問題可政治解決、說服川普可避戰

國民黨主席鄭麗文到南京中山陵謁陵。（圖/國民黨提供）

國民黨 主席鄭麗文率團赴大陸訪問，大陸學者認為，希望在推進「九二共識、反台獨」共同政治基礎上，加強與國民黨的聯繫，兩岸和平發展前景可期。法國《世界報》（Le Monde）7日刊發文章指出，這是大陸10年來首次接待國民黨主席來訪，為的是強調台灣問題可以政治解決，說服美國總統川普 ：台海戰爭是可以避免的。

台北中國時報引述引用世界報的報導指出，美國智庫大西洋理事會一位分析人士說，北京將會利用鄭麗文與習近平握手的照片，向美國傳遞如下信息：「中國始終對對話持開放態度，北京仍然希望通過政治而非軍事方式解決台灣問題。因此，美國不應該過度關注台灣問題。」

中時也引述 BBC報導指出，鄭麗文8日到南京中山陵謁陵，發表長達18分鐘的演講，罕見點名提及日本多達11次，細數日本曾殖民統治台灣、箝制和打壓民眾悼念孫中山、發動甲午戰爭和侵華戰爭，「兩岸之間，仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」。BBC認為演講似乎脫離過去國民黨「友日」的框架。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯8日對中央社表示，「九二共識」的核心要件為「兩岸同屬一中」、「推動兩岸和平統一」，從1949年到現在，兩岸問題始終是一個「國內政治紛爭」，仍待加以解決。

包承柯認為，兩岸政治紛爭是否需要馬上加以解決，這是另一件事情，可能需要更長的時間去處理，不過「推動統一」是最終目標。鄭麗文這次率團訪陸，國共出現一些積極方向，為兩岸和平、穩定帶來加分。

包承柯提到，鄭麗文在中山陵公開談話中，談及馬關條約、台灣被日本殖民等歷史，也有講到二二八事件 ，其強調二二八事件對於台灣社會帶來的危害性，卻沒有多談日本殖民為台灣造成的傷害、危害，這和大陸的認識有些差異。

上海台灣研究所所長倪永杰對中央社表示，鄭麗文在這個時間點率團訪陸是正確的選擇，表達其對於和平的渴望、對於兩岸關係穩定發展的期待，能來也是因為有「九二共識、反台獨」等基礎，希望實現「中華民族偉大復興」。

他認為，鄭麗文率團訪陸的行動表明，在台海各方勢力中，國民黨可以做到兩岸交流，也向美國傳遞訊號─在台海議題上，國民黨可以是「穩定兩岸的力量」。