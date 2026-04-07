鄭麗文訪中 晚宴滿滿江南味 與宋濤90分鐘沒聊政治

國民黨主席鄭麗文訪團抵達南京，晚間接受中共中央台辦主任宋濤在東郊國賓館和平廳設宴款待。(記者鄭媁／攝影)

中共中央台辦主任宋濤昨晚在南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨 主席鄭麗文 一行，據轉述，餐敘約九十分鐘，氣氛融洽熱絡，沒聊政治，雙方輪番敬酒，宋濤也在席間歡迎鄭麗文「多來大陸走走」。

據了解，昨日晚宴原僅規畫開放媒體進行前段拍攝，後來調整為延長至雙方致詞結束。鄭麗文發言時，宋濤特意將背對的座椅轉向正面，仔細聆聽；鄭麗文也一改過去較少低頭照稿念的習慣，全程參考講稿發言，顯得相對謹慎。

菜單方面，晚宴共安排11道菜，從冷盤、熱菜到主食與甜點，涵蓋典型江南風味，也穿插如牛排、紅絲絨蛋糕等西式料理。其中，秧草紅燒菊黃豚、南京鹹水鴨、鎮江鍋蓋麵、鎮江肴肉等具地方代表性的菜色，被刻意放入晚宴，帶有滿滿的江南風味。

與會人士轉述，鍋蓋麵的由來，相傳清朝乾隆皇帝下江南時，在鎮江一間張嫂子麵店。店家忙中出錯，誤將小鍋蓋掉入麵鍋，沒想到煮出來的麵條大獲乾隆讚賞，從此名聲大振。與會的國民黨文傳會主委尹乃菁正好是鎮江人，對鎮江菜再熟悉不過。

河魨則是長江三鮮之首，與會人士轉述，吃的時候連刺一起吞下去，非常滑嫩鮮腴。鄭麗文平時愛吃，是黨內出了名的「吃貨」，席間更對鹹水鴨讚不絕口。

敬酒方面，除了祝酒詞用的紅葡萄酒，陸方特地準備被譽為大陸八大名酒之一、來自江蘇的洋河大麴。由於宋濤是江蘇宿遷人，款待此酒，格外有意義。

與會人士表示，雖然陸方對副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑十分熟悉，但此行有不少新任黨務主管，席間雙方互相交換聯繫方式，敬酒時也非常熱情，讓致詞環節嚴肅的氣氛緩和不少，「到南京的第一頓飯，賓主盡歡」。

主桌座位名單，國民黨方面有鄭麗文、三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑；智庫副董事長李鴻源、主席特別顧問李德維、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨文傳會主委尹乃菁、國民黨中央評議會主席團主席袁健生與蘇起。

陸方代表則是宋濤、中共中央台辦副主任潘賢掌、江蘇省常委胡廣杰、聯絡局長楊毅、宣傳局長陳斌華、江蘇省委台辦主任仲紅岩。