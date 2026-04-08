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觀察站／「只讀不回」…鄭麗文赴陸破冰 賴清德沒阿扁氣度

記者 游其昌
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賴清德總統。（記者余承翰／攝影）
賴清德總統。（記者余承翰／攝影）

鄭麗文大陸行，一再對準2005年連胡會為範本，並不令人意外。畢竟，當年連戰與胡錦濤破冰，確實為劍拔弩張的台海開啟一道「安全閥」。然而，若僅以「歷史重演」視之，恐怕低估今日局勢的複雜，也忽略此行難度所在。

表面上看，鄭習會確實在形式與語言上高度承襲連胡會：同樣訴諸九二共識，同樣以「反對台獨」為最低政治交集，也同樣強調政黨對政黨的「非官方」互動，作為官方管道失靈時的替代路徑。這種歷史延續性，對北京而言，是可預測性的保證；對國民黨而言，則是「我一向如此」的政治信用累積。

問題在於，歷史經驗可以積累，但歷史條件卻無法回頭。連胡會發生在陳水扁第二任期，彼時整體國際結構仍處於美國主導的單極穩定期，台海衝突仍屬可控風險。更關鍵的是，陳水扁在推動法理台獨上雖屢有試探，但常呈「前進兩步、後退一步」戰術擺盪，留下模糊空間，使在野黨得以操作「和平牌」。

也因此，陳水扁在連戰出發前要求通電話，連戰明確表達國民黨基本主張「不會增也不會減，旨在追求兩岸和平」。有連戰這句話，陳水扁還以「祝福」二字，這也是鄭麗文一再表達願向賴總統溝通，只是總統府「只讀不回」。

反觀今日戰略環境，美中競爭全面升高，台海被納入大國對抗前線；北京對台獨的界定更趨嚴格，軍事與灰色地帶行動常態化；華府對台支持雖強，卻同時將台灣置於更高風險的地緣棋局之中。在這樣的結構下，和平不再只是兩岸之間的議題，而是三角甚至多邊博弈的結果。

也正因此，賴清德的角色與當年的陳水扁，出現了關鍵差異。陳水扁時期，兩岸緊張更多源於政治宣示與制度試探；而當前局勢，則是結構性對抗的外溢。換言之，陳水扁尚有操作空間，賴清德更像被結構推著前行。這也使得任何在野陣營的降溫行動，都更容易被放大為戰略訊號，而非單純的政治表態。

在此脈絡下，鄭麗文所面對的挑戰遠重於當年連戰。連戰當年是以「破冰者」姿態出場，背後有國共象徵性和解，也有台灣內部對兩岸經貿開放的期待紅利；鄭麗文則是在「高壓鍋」中試圖打開縫隙。她不僅要說服北京相信國民黨仍是「可信任的對話者」，更要在台灣面對「被統戰」的質疑，甚至承擔選舉風險。

更現實的問題是，連胡會最終得以落實為制度性成果，是因為隨後國民黨重新執政，將政黨共識轉化為國家政策。反觀今日國民黨仍在野，鄭習會即便達成若干共識，能否落地，仍取決於民進黨政府的態度。

因此，若說連胡會是順勢而為的歷史轉折，鄭習會更像是逆勢而行的戰略試探。前者在結構允許下創造突破，後者則是在結構壓力中尋找縫隙。問題也就浮現：當結構本身不利於緩和時，單一政治行動能走多遠？這恐怕是更現實的考驗。

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