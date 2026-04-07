蘇起：「九二共識」當初是為民進黨設計 但民進黨不喜歡

國安會前秘書長蘇起（左）任陸委會主委時曾說明當年「一個中國各自表述」的意涵，前駐港代表鄭安國（右）出示當年兩會往來文件。（本報資料照片）

國民黨 主席鄭麗文今率團訪陸，將與中共領導人習近平會面。國民黨今天公布團員名單，馬政府執政時期的國安會前秘書長蘇起成為最大亮點，蘇起是「九二共識」名詞創始人，他曾表示，當初設計九二共識，本來是為民進黨設計的，希望用模糊的名詞，把對「一個中國」的不同看法包起來，但民進黨不喜歡。

「九二共識」起源於1993年新加坡辜汪會談之前1992年雙方先遣代表在香港 商談，雖未達成廣泛共識，但雙方形成互不否認的默契，促成1993年海基會董事長辜振甫與海協會會長汪道涵的新加坡會談。國民黨一直沿用稱這就是「一個中國，各自表述」的基礎。

蘇起是「九二共識」名詞的創始人，他表示，當年他設計「九二共識」，本來是為民進黨設計的，因為它是一個模糊的名詞，但是沒想到共產黨喜歡這個名詞，民進黨不喜歡，「九二共識」成為國民黨跟共產黨之間相互信任基礎的名詞象徵，在政治上有階段性作用，對穩定兩岸關係有幫助，只是過程中被一部分人醜化，國民黨敗選後，國共之間的「九二共識」基礎沒有了，他希望執政的民進黨說明，跟共產黨之間有沒有交流跟互動基礎，要怎麼搭橋，否則兩邊完全沒有辦法溝通。

前總統馬英九 也多次強調，「九二共識」不應是政治符號，而是歷史事實，也是馬政府時期兩岸交流互信基礎，更是為確保兩岸和平發展的關鍵。

對於「九二共識」形成的特殊歷史背景，馬英九細說當年，海基會與海協會開始協商文書驗證等事務性議題時，大陸方面希望在所有文件上註明「一個中國」原則，我方對此不表同意，雙方於是決定在1992年10月至香港會商，雙方雖未取得共識，我方接續提出三項方案，海協會透過新華社發布新聞表示願意接受其中一案，即以口頭聲明方式各自表達「一個中國」原則。

馬英九強調，海協會表明願意接受後，海基會隨即發布新聞稿，並去函通知海協會，表示已徵得陸委會同意。海協會當日亦由副秘書長孫亞夫電話通知海基會秘書長陳榮傑，並於11月16日正式函復海基會，表示「充分尊重並接受貴會（海基會）的建議」，由此可證，「九二共識」絕非口頭或憑空而來，是白紙黑字的函電往來，內容是海峽兩岸兩會所確實達成的共識，絕非蘇起捏造。