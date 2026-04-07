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鄭麗文飛抵虹橋機場 宋濤接機 鄭未發表談話

特派記者廖士鋒鄭媁／上海即時報導
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國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，...
國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，中共中台辦主任宋濤接機。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文今日午間乘機抵達上海，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，中共方面有中台辦主任宋濤接機，鄭麗文下機後未發表談話，直接上車前往高鐵站。

鄭麗文搭乘的上海航空FM852班機，於下午1時08分降落在上海虹橋機場，飛機在跑道滑行後，於停機坪煞車，停妥後，鄭麗文步下舷梯，正式踏上大陸。

本報系聯合報6日已先獨家披露宋濤將會親自接機，而現場除了宋濤，到虹橋機場接機的還有中共上海市委常委兼統戰部長陳通（副部長級）、國台辦聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華、以及上海市台辦主任金梅等官員。

此次接機地點在於上海虹橋機場的停機坪，大陸方面事先就作了妥善安排。在接機後，國民黨訪問團隨即前往高鐵站搭乘動車前往南京，官方這次一如既往給予高規格禮遇，讓訪團乘坐的考斯特中型巴士直接開上高鐵月台，不用進行嚴苛的安檢通關手續，相關作法與前總統馬英九先前訪問大陸的方式一致。

鄭麗文一行抵達上海市的行程安排，是先發揮交通樞紐功能，前往南京後，再於8日下午乘高鐵返回上海，繼續在上海的行程。

國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，...
國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，中共中台辦主任宋濤接機。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，...
國民黨主席鄭麗文7日午間乘機抵達上海虹橋機場，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，中共中台辦主任宋濤接機。（記者廖士鋒／攝影）

中共 鄭麗文

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