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美中夾擊怎麼選？CNN：台灣安全路線之爭 伊朗戰爭與鄭麗文訪中掀辯論

編譯周辰陽／即時報導
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台灣一張桌面上擺放著中國、美國與台灣的旗幟。資料照片。(路透)
台灣一張桌面上擺放著中國、美國與台灣的旗幟。資料照片。(路透)

CNN 7日報導，台灣清明連假期間，當家庭掃墓、圍坐餐桌時，一場熟悉的辯論再度浮現：究竟應該更依賴美國來確保安全，還是透過與中國接觸，試圖降低緊張局勢？

對部分人士而言，伊朗戰爭引發一個迫切問題：若多重危機同時爆發，美國究竟能維持多少關注。武器交付延遲、庫存消耗，以及美國總統川普對盟友採取交易式態度，都加深這些疑慮。隨國民黨主席鄭麗文啟程前往中國展開為期六天的訪問，行程可能包括在北京與中共總書記習近平舉行有指標意義的會晤，相關辯論本周進一步升溫。

若鄭麗文與習近平會面，將是十年來首度有現任國民黨主席與中國最高領導人正式會晤；此舉也發生在川普預計5月與習近平舉行峰會之前，屆時台灣預料將成為重要議題。她將此行定位為「促進和平」的訪問，宣稱這是降低台北與北京之間緊張的第一步。

鄭麗文此行正值台灣面臨美中壓力升高之際，就在北京公開邀請她的同一天，一個跨黨派的美國參議員代表團抵達台北，敦促立法院通過賴清德總統提出的1.25兆元國防特別預算，呼應川普政府「以實力維持和平」的訊息。與此同時，伊朗戰爭也正在重塑台灣的安全討論。國際危機組織資深分析師楊晧暐向CNN表示，美國若在中東進行長期軍事行動，將把注意力、資源與彈藥轉向另一場衝突，可能會「減輕中國在印太地區面臨的壓力」。

這也可能讓台灣更容易承受來自北京持續的軍事與政治壓力。

台灣已承諾投入數百億美元採購美國武器系統，包括戰鬥機與飛彈，其中部分系統早在數年前已獲批准，但至今尚未交付。這些拖延交付的情況已成為在野黨立委質疑的主要理由之一，認為在既有訂單尚未到貨前，不應再推動額外支出。

相關爭議也使賴清德總統的國防計畫在在野黨掌控的立法院受阻，並暴露國民黨內部分歧。一些黨內人士支持提高國防支出以安撫華府，另一些則主張縮小方案並加強透明與監督，並警告不應在缺乏更明確保障的情況下，過度與美國期待綁定。

台灣大學政治學教授南樂（Lev Nachman）指出，美國參議員來訪與鄭麗文的中國之行形成對照，顯示兩大政黨正試圖傳達各自立場。對執政的民進黨而言，安全來自強化與美國的關係並提升嚇阻能力；對國民黨而言，降低與中國的緊張可減少嚇阻被實際動用的風險。

對許多台灣人而言，這個島嶼正被拉向相反方向。多數民眾對台灣在短時間內完成民主化並成為全球半導體重鎮感到自豪，但這樣的成功也帶來巨大壓力。台灣位於「第一島鏈」關鍵位置，對中國而言，掌控台灣可突破戰略屏障並擴展軍事影響力；對美國及盟友而言，維持台灣現狀則是區域力量平衡的核心。

台灣輿論反映出這種緊張。支持與中國統一的比例仍然偏低，多數民眾傾向維持現狀並避免衝突。自去年接掌國民黨以來，鄭麗文試圖將該黨路線塑造成務實。她在宣布訪問時表示，台灣不應被推向對抗，並拒絕「台灣必須在美中之間選邊」的說法。她近日表示：「小孩子才做選擇。台灣兩邊都要。」

這種說法引起部分選民共鳴，他們既對衝突感到憂慮，也對北京抱持懷疑。這讓國民黨能將接觸描繪為降低風險的唯一方式，對比民進黨強調軍事嚇阻的政策。出訪前，國民黨進一步強化「和平對話」的訊息，但鄭麗文此行能達成什麼成果仍不明朗。南樂指出，關鍵在於她在一場由北京嚴密掌控的訪問中，能保有多少自主性。

華府 國民黨 川普

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