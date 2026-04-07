我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

台男潛逃大陸18年 清明節前駕舷外機小艇偷渡回台被捕

記者張議晨／高雄7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為海巡署南部分署。(本報資料照片)
圖為海巡署南部分署。(本報資料照片)

台南曾文溪口日前出現不明舷外機小艇，海巡署南部分署及查緝隊追查多日，鎖定偷渡入境的台灣籍55歲李姓男子，本月4日成功在基隆將他查獲；李男18年前因涉嫌改造槍砲未到案被新北地檢署發布通緝，為免入境時被緝捕歸案，才循此管道搶灘上岸，躲藏10天後才遭逮捕，是否有其他人協助，由檢警釐清中。

3月25日下午4時許，海巡隊員於曾文溪口西方5.8浬海域偵測到可疑目標，約同日下午4時35分趕抵現場，發現為一艘小型動力船舶，船上卻空無一人，懷疑是有人偷渡入境，隨即通報警方進行岸際擴大搜索。

海巡署南部分署經報請台南地檢署指揮偵辦，專案小組連日過濾相關事證，最終鎖定目標，並於4月4日在基隆查獲李姓男子到案；李男曾犯槍砲案被新北地檢署發布通緝，他在通緝前搭機潛逃，因通緝令仍未被撤銷，才透過偷渡方式於清明節前返台。

小艇搶灘台灣海岸線並非首遭，2024年6月9日，大陸籍阮姓男子駕駛快艇，在沒有任何阻擋之下順利闖關，從外海長驅直入台北淡水河口，在撞到一艘船並在港口登陸後才遭到逮捕，最後被依入出國及移民法罪判處有期徒刑8月確定。

據了解，李男駕駛的小艇為常見的舷外機快艇，海巡表示，小艇登陸被發現前的海象還算平穩，若油料充足確實可自中國大陸沿海直驅台灣，至於是否有母船接應，仍待調查。

由於李男成功登陸十天後才遭逮捕，海巡署岸際防護能力再受質疑，南部分署對案情低調，稱為保全證據已將小艇帶回保管，不能以廢棄物處理，不便對外透露細節，以利專案小組深入偵辦，釐清事實真相。

偷渡

上一則

專家：台經貿談判 應降人治色彩

下一則

蔣萬安民調滿意度近7成 推育兒減工時藍擬提案入法

延伸閱讀

中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返

中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返
中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返
閃兵案第4波查緝9人交保 王子邱勝翊鞠躬後離去

閃兵案第4波查緝9人交保 王子邱勝翊鞠躬後離去
男闖華埠網紅Pizza店 持刀搶劫未遂逃逸 警通緝

男闖華埠網紅Pizza店 持刀搶劫未遂逃逸 警通緝

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩