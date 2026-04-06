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鄭麗文訪中前真心話 台與美中關係「並非2擇1」

記者鄭媁／台北報導
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國民黨主席鄭麗文5日上午前往慈湖向蔣中正靈寢獻花致意，她受訪表示，特別藉此向蔣中...
國民黨主席鄭麗文5日上午前往慈湖向蔣中正靈寢獻花致意，她受訪表示，特別藉此向蔣中正報告即將啟程的訪中國大陸行程。(記者季相儒╱攝影)

國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體NBC專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她並指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

鄭麗文在專訪中表示，台美關係對中華民國而言始終是重中之重，國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。她強調，美國過去對台灣提供許多重要支持，台灣始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。

在國防安全議題上，鄭麗文說，國民黨一向重視國防，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作；當前軍購預算之所以在立法院審議過程出現爭議，關鍵在執政黨未充分揭露具體資訊，導致國會難以完整監督與審查。她重申，國民黨的立場始終是，在資訊透明、程序完備的前提下，負責任地推動相關審議，確保國家安全與民主監督並行。

「和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家。」鄭麗文說，無論是台灣內部政黨競爭、兩岸互動或美中關係，她不希望這些關係淪為零和對抗；期待各方以更高的智慧與格局，透過坦誠對話、合作與善意，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。

鄭麗文7日將啟程訪問大陸 ，鄭麗文表示，台灣產業與台商被遺忘太久，此次訪陸就像「久旱逢甘霖」，她期待此行能帶來兩岸的春天，在一片陰霾的國際局勢中看到新的曙光與希望。儘管黨內對「鄭習會」有不同意見，但鄭麗文透露「雜音其實非常少」，黨內絕大多數對她訪陸持支持、正面態度。她也說，此行焦點會放在台灣產業跟台商照顧上，這些期待會化成積極的輔選力量，為年底選情加分。

前副主席連勝文分享其父親、前主席連戰2005年訪陸和平之旅的經驗。他說，父親在過程中展現的謹言慎行、謀定而後動，面對龐大壓力時的沉著，是他最重要的身教；期盼即將舉行的兩黨高層會面能緩和兩岸緊張局勢，為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

連勝文說，他衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，不僅能緩和兩岸現今緊張局勢，更希望以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同，畢竟「勝選」才是國民黨現在最重要的目標與工作；也唯有勝選，才能真正推動、並實現許多有利於兩岸民眾未來生存發展的重要政見，也唯有勝選，才能真正做到「避戰保台」，確保台海和平，保護下一代不受戰火的荼毒。

中華民國 國民黨 鄭麗文

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