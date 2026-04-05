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鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文將率團訪大陸。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文將率團訪大陸。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文明天將率團訪問中國大陸，展開為期五天的參訪行程，各界關注的「鄭習會」預定10日登場，規格與「連胡會」相當，是暌違10年後，國共領導人再次會晤。鄭麗文表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

鄭麗文一行明天由松山機場啟程，於下午飛抵上海，隨即前往南京，並於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在9日下午轉往北京，可望在10日與中共中央總書記習近平會面。這也是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱的「洪習會」後，國共領導人再次會晤。

鄭麗文表示，她上任黨主席以來接見許多外賓、國外學者與外媒，深刻感受到他們對台海開戰的擔憂，甚至認為「會比俄烏戰爭還嚴重」；尤其這段期間中東戰事動盪不安，台海出現和平訊號是好事，大家用和平的紅利，共同締造繁榮美好的未來，這是國民黨要帶給全世界的重要訊息。

國民黨副主席張榮恭表示，此行大陸方面邀請鄭麗文訪陸的呈現方式，與2005年「連胡會」前中共中央總書記胡錦濤邀請前主席連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，不但並非失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

張榮恭舉例指出，1971年季辛吉秘密訪陸磋商，以及後來的尼克森訪問中國大陸行，季辛吉告訴周恩來，希望毛澤東具名邀請，但毛澤東沒有同意，後來由周恩來以總理身分邀請。

張榮恭說，當時中美兩國已經20多年沒交往，大陸不太可能突然表達邀請，因此磋商的結果是大陸方面「獲悉」了尼克森訪問意願，由周恩來代表中華人民共和國政府邀請，這樣就很順暢了，「你有意願來、我也邀請你來」，雙方都有善意。

國民黨 中共

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