大屋頂下／鄭習會的六字潛台詞

鄭麗文 的登陸「和平之旅」後天啟程，並可望舉行鄭習會。這無疑是兩岸關係未來發展的一個重要槓桿，但行前空氣中卻隱約瀰漫著一股禍福未卜的氛圍。

如果鄭習會表現得好，兩岸關係必可發展出向前向上向好的新局；但倘若鄭習會的表現出了差錯，則非但是國共互動的挫折，且更將是兩岸關係的重創。

這是一個臨深履薄的場景。有許多人期待並祝福鄭習會，但也有不少人看衰鄭習會。提醒鄭習雙方：不要墜落萬丈深淵，掉進了尖銳破碎的冰凌之下。

《大屋頂下》日前發表〈鄭習會，談什麼？〉系列四篇，向鄭習會建議四句話：①中國人不打中國人。②默契心照，回到憲法說。③讓兩岸人民過更好日子。④留著統一，先求和平發展。

以上，④最重要。

在鄭習會禍福未卜的懸念中，此一架構應是趨吉避凶的法門。而若要搭建起此一架構，雙方應以「過程論」與「交換論」為思維路徑：

一、過程論。從中南海的角度來看，當前的兩岸情勢是「武統有約束／和統無論述」。因此，在未來相當期間內，兩岸關係的課題，必須從追求和統或武統，轉移至如何經營及維持一個和平穩定的「未統一／非統一」的樣態，也就是必須從強調統一的「目的論」移向「先求和平發展」的「過程論」，唯一的路徑就是先要「維持一個友善的中華民國 」，除此別無他途。

相對而言，「統一」之類的「目的論」在台灣也是一個「言之過早／沒有成熟的條件」的議題（鄭麗文語），因此在現實上雖依「憲法一中」存留「統一」的議題，但不可能「言之過早」地議論「目的論」，須先經營「定錨中華民國，先求和平發展」的「過程論」。

台灣主張「過程論」：①反對台獨，就是主張維持中華民國。②堅持九二共識，也是主張維持中華民國（一中各表）。

以上，若要以「過程論」維持「未統一／非統一」的兩岸關係，雙方應有的思維交集就是「維持中華民國」六個字。

二、交換論。就是：我不台獨，你不武統。

我不台獨就是維持中華民國，你不武統也是維持中華民國。

有「交換論」的默契，才有營造「過程論」的條件。兩者的交集在六個字：「維持中華民國」。

本文並不是說，希望在鄭習會上能聽到這「六個字」，這無可能。但認為這六個字應當成為鄭習會雙方心照不宣的共同潛台詞，能夠拐彎抹角地把這六個字的寓意表現出來。

必有許多人視此為妄想與奢望。甚至有相當多兩岸菁英私下議論，認為在鄭習會上，由於中共 對國民黨已無寄望，所以仍將以單邊主義強勢「宣達」中共的對台主張，因此不會在乎、不會顧慮屆時的發言對國民黨的損益及對兩岸關係的得失。

本文認為，這是完全違反情理甚至違反人性的判斷。中共當然深知，在鄭習會上要怎麼說、如何措詞，對改善國共互動及兩岸關係有利，當然也深知如何措詞、怎麼說，對國共互動及兩岸關係有傷害，而卻竟然說將借鄭習會來自說自話傷害國共互動及兩岸關係。這是不是豈有此理？

比如說，如果鄭習會上的基調是「和平發展」的過程論，中共難道不知道這是正確的？反之，若鄭習會上的基調是「和平統一／一國兩制」的目的論，中共難道不知道那必將是一場災禍？

我們沒有理由認為，中共面對鄭習會的態度是希望它釀成災禍，而非寄望它開創向前向上向好的新局。

說到這裡，鄭習會其實正是中共嚴肅思考其對台政策的時機。比如說，一國兩制在台灣是票房毒藥，國民黨及民進黨皆公開反對一國兩制；但中共卻竟以此一絕大多數台灣民意皆反對的方案為對台政策，試問這個死結僵局如何打開？這樣的政策只是中共對內交代，卻凸顯了其對台政策的故步自封、不能與時推移。

偏偏要以一個台灣絕大多數人都反對的對台政策為對台政策，這是何道理？如何「寄希望於台灣人民」？

中華民國是政黨競爭的民主選舉體制。因此鄭習會不只是中共與國民黨對話，也是中共與台灣的選民對話。

鄭麗文透過鄭習會，必須要能說服台灣選民：台獨是死路，但中華民國會有出路。

因此她必須在鄭習會上使那「六個字」的潛台詞得到應有的發揮，而習近平也應顯示對這六個字的心領神會與心照不宣。

因此，中共在面對中華民國的政黨競爭選舉體制時，過去所稱的「寄希望於台灣人民」，應當轉換成「寄希望於台灣選民」。人民、選民，一字之差，就可翻轉思維、改弦易轍。

因為，台灣選民在弦外之音中聽得出「維持中華民國」的寓意。

這六字潛台詞，鄭麗文要盡力爭，習近平要懂得放。

有目共睹，兩岸關係若要重建向前、向上、向好的新局，關鍵將在2028國民黨能夠贏得選舉重返執政，然後以「原真的中華民國政府」做為與中國大陸互動的平台；否則，2028如果賴清德再度贏得大選、繼續執政，那就完全是另外一個不堪設想的故事了。

所以，鄭習會應當提升高度，以2028大選為戰略目標，寄希望於主張「維持中華民國」的民主選民。維持住中華民國，也就維持住兩岸和平發展。

因此，前述有人認為中共其實已不在乎國民黨的損益，也不會顧慮2028的大選得失，而竟然將在鄭習會上自說自話，不惜毀了大局。老實說，我絕不相信這種說法。

這種說法，其實只是以一種傲慢自大、自欺欺人的姿態來偽裝自己的無奈感、無力感、失敗感、不負責任及無能。

有人說習近平就是這種心態，這對習近平是一種汙辱。習近平身邊的幕僚不可使習近平在鄭習會上呈現成如此淺薄。

維持中華民國。這未必說得出來的六字潛台詞，將決定鄭習會的吉凶禍福。

臨深履薄，禍福難卜。鄭習會即使未必大好，但總不能蓄意造成災難吧。

至於賴清德與民進黨。賴清德幾度邀約習近平喝珍珠奶茶，爾今鄭麗文應邀往訪，賴清德就不宜表現出「葡萄是酸的」姿態。

又，2005年的「連胡會」，時任總統的陳水扁曾公開寄以祝福，更操作宋楚瑜訪陸與連別苗頭，則賴清德大概也不宜用詛咒來攻擊鄭麗文吧？