政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

台灣面對中國日益升高的軍事壓力，政府已提高國防支出、延長義務役役期，並調整作戰演訓方式，同時也致力提升民眾應對衝突的能力，展現抵禦潛在入侵的決心。但部分民眾則有不同打算，開始轉移資產、申請外國護照 ，在海外尋求安全感。

CNN報導，台灣數十年來一直面臨與中國發生軍事衝突的可能性，但在中國國家主席習近平 領導下，北京更積極主張統一，並透過實彈演習與模擬封鎖嚇阻「分裂勢力」。為因應可能發生的衝突，一些台灣人開始學習急救與射擊等技能，民防組織也提供緊急應變訓練。不過，移民顧問表示，政治不確定性也帶動更多人詢問移居海外的可能性。

51歲的葉先生三年前決定在新加坡開設銀行帳戶，並將五分之一資產轉移至海外，隨後申請土耳其國籍，並在九個月後為自己與妻子取得第二本護照。他認為，一旦台灣遭到攻擊，便能動用緊急資金，並利用土耳其護照自由出行。

在台北從事金融業的葉先生表示，發生這種情況的可能性不高，但一旦發生，損失將非常巨大，因此他認為應該預先準備備案。他還說，美國深陷中東衝突，局勢持續升高，全球對相關後果的不確定性，進一步削弱他對現有國際秩序的信心。「我們正在看到單極世界開始瓦解，沒有任何一個強權能主導局勢。」

他說：「基本上，我的想法是，如果我要出國，就需要資金和護照；除此之外的事情，都不是我能控制的。」

葉先生表示，他將資金轉往海外的想法來自香港的朋友。數以萬計的香港居民在國安打壓下離開，他看到中國共產黨加強對香港的控制，也擔心台灣未來可能面臨相同命運。2019年香港反送中運動期間，他經常聽到「今日香港，明日台灣」的口號；而在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法再度出現，凸顯台灣可能遭受類似攻擊的脆弱性。

在泰國曼谷工作的台灣房地產仲介賴先生表示，國內與國際政治帶來的悲觀情緒，是更多台灣人購買泰國房產的原因之一。他的公司為因應詢問量增加而積極招募人手，估計約70%的諮詢來自對地緣政治感到憂心的台灣人。他說：「現在我在台灣的朋友常告訴我，他們有很強烈的感覺，覺得自己即將失去國家。」

67歲的退休人士郭先生要求僅以姓氏受訪，以便能坦率表達政治看法，避免引發反彈。他十年前開始在柬埔寨購置房產，最初作為投資，後來則作為應對兩岸衝突的預備措施。他認為，統一問題在習近平任內終將解決，但擔心可能採取更激進方式，例如封鎖或入侵，尤其在北京與台灣執政的民進黨關係惡化之下。

儘管郭先生是家中唯一持有柬埔寨護照的人，但他希望其他家人也能在逃離時取得短期簽證，或提前申請其他國家的護照。他說：「只要能離開，就有時間觀察局勢、等待結果。不論誰輸誰贏，如果勝方對我們有善意，我們仍可以慢慢找到回去的機會。」

觀察俄烏戰爭，國防專家指出，台灣的一大啟示是民間抵抗對國家安全的重要性，但要判斷有多少人會留下來戰鬥並不容易。目前缺乏關於取得第二本護照或在海外開設帳戶人數的完整數據；此外，不同民調方法，以及民眾對台灣自身防衛能力或美國軍事支援的信心，也可能導致結果出現差異。

大都會國際移民事業有限公司總經理江先生指出，公司二十年前在台成立時，客戶多希望移民至英語系國家，但過去五年來，越來越多人選擇透過投資取得國籍，例如聖露西亞、萬那杜及阿拉伯聯合大公國。他說：「以前談移民，是拿美國綠卡或加拿大楓葉卡；現在大家的目標是分散風險、分散資產、分散身分。」

不過，路比國際移民顧問有限公司經理林先生表示，儘管過去兩年因地緣政治擔憂而帶動的詢問量已翻倍，但在衝突發生時離開並不容易。他說：「大家都希望能快速取得護照，以防萬一；但如果真的發生情況，甚至可能連搭飛機離開都不容易，仍需要某種程度的軍事協助。」