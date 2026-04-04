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政院早知專利藥未獲免關稅？ 藍委：說謊還是阿Q

台灣新聞組／台北4日電
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國民黨立委陳菁徽。（本報資料照片）
國民黨立委陳菁徽。（本報資料照片）

美國將針對進口藥品課徵高額關稅，行政院副院長鄭麗君表示，台灣已爭取到優惠待遇。但是，川普2日簽署行政命令，列出的關稅優惠國中並未提到台灣。國民黨立委陳菁徽質疑，政院早就知道台灣不會在藥品關稅優惠名單上，鄭麗君還說已經爭取到優惠待遇，這是故意說謊，還是阿Q精神？白營立委也批評，沒有白紙黑字保障，那就不叫優惠，而是口頭安慰。

陳菁徽昨天表示，此事凸顯台美經貿溝通存在「訊息落差」或談判成果「未有實質保障」的問題，政府應該盡快與美方釐清為何未出現在名單上，並積極爭取保障台灣醫藥產業利益。

陳菁徽指出，即便台灣的製藥產業以內銷為主，但是外銷是產業升級、走向國際化及規模化的關鍵。若出口受阻，部分藥廠可能減少研發投入，或因利潤壓縮被迫減少在台生產規模，甚至考慮將生產線外移至具關稅優惠的國家，長期而言還是恐傷及台灣醫藥產業發展，進而讓國人健康權益受到侵害。

民眾黨立委洪毓祥表示，行政院現在最重要的不是再喊談判有成果，而是立刻向國人說清楚台灣到底適用哪一條、哪些藥品適用、稅率是多少、有沒有但書，政府對美談判不能只做新聞稿，必須做成法律文件，否則最後承擔風險的是台灣產業。

洪毓祥指出，台灣藥品對美國市場出口總額大約為3.23億美元，對美原料藥出口額大約0.17億美元，而國內大多數中小型藥廠不具備跨國設廠的資源，所以穩定國內供應鏈是首要任務；也就是為健保署可優先支持具替代性的優質國產藥品進入健保給付。針對原料藥出口受阻，政府應輔導藥廠加強國內供應鏈的垂直整合，並藉機推動台灣學名藥在國內醫療體系的普及。

洪毓祥說，行政院不能一邊說台灣已經爭取到優惠待遇，另一邊白宮正式公告卻看不到台灣名字。現在最重要的，不是再喊談判有成果，而是立刻向國人說清楚：台灣到底適用哪一條、哪些藥品適用、稅率是多少、有沒有但書，如果沒有白紙黑字保障，那就不叫優惠，而是口頭安慰。政府對美談判不能只做新聞稿，必須做成法律文件，否則最後承擔風險的是台灣產業。

民眾黨立委洪毓祥。（記者杜建重／攝影）
民眾黨立委洪毓祥。（記者杜建重／攝影）

川普 國民黨 關稅

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