內幕／鄭麗文和平之旅2.0版登場 鄭習會將釋放3項訊息

國民黨主席鄭麗文昨天表示，對於中共總書記習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。(記者胡經周／攝影)

2005年對兩岸關係是劃時代的一年，國民黨主席連戰展開兩岸「破冰和平」之旅，與時任中共 總書記胡錦濤舉行眾所矚目「連胡會」，隨團成員鄭麗文年僅36歲。21年後，當年隨團發言人已是今日國民黨主席，從「破冰和平」到「和平發展」，鄭麗文和平之旅2.0版即將登場。

國民黨主席鄭麗文在30日記者會至少提到5次「和平」關鍵字，包括連戰兩岸「破冰和平」之旅、當年連戰奠定國共平台，為「兩岸和平」發揮不可替代的關鍵作用、前總統馬英九 執政8年，兩岸關係的「和平穩定」、距離上次國民黨主席訪問中國大陸，已時隔10年，她希望為兩岸「和平穩定」，跨出成功的第一步、她訪問中國大陸要向台灣人民、全世界證明，兩岸不是終須一戰，不需要兵凶戰危，可以憑智慧與努力，共同「走出和平」的康莊大道。

雖然有來自民進黨的質疑，甚至黨內也有不利年底選舉的雜音，鄭麗文無懼外界是聲浪，展露獨特的「鄭氏風格」。鄭麗文這次率團訪問大陸，預計將與中共總書記習近平 「鄭習會」，至少釋出3項訊息。

第一，在「登陸」的論述鋪陳緊扣「和平發展」主調。引用連戰兩岸「破冰和平」、馬英九執政的兩岸和平穩定，鄭麗文「尊連敬馬」，延續「連馬路線」，但「發展」是此行的核心主調。鄭麗文認為，兩岸應從「兵凶戰危」轉向「和平發展」，只有「發展」才能為兩岸迎來「和煦溫暖的春天」，台海和平穩定是台灣的主流民意。

第二，隨團成員的挑選，訪問團成員包括國民黨副主席蕭旭岑，蕭旭岑過去曾多次陪同馬英九訪陸、安排2024年的馬習二會，具備與對岸高層對接的實務經驗。鄭麗文「帶上」蕭旭岑，打破外界對蕭旭岑少了馬英九基金會的招牌，蕭在兩岸關係功能性大減的質疑。

第三，鄭麗文此時訪陸，一來，2026年底九合一選舉前的兩岸議題上，她展現將國民黨從挨打被動局面翻轉兩岸和平話語主導權的企圖心，向國際社會證明國民黨在台海和平關係上，是具有管理兩岸風險能力的政黨。

藍營高層分析，習近平近年已幾乎不與國民黨人士會晤，這次邀請鄭麗文訪問大陸，同時安排「鄭習會」，證明在「九二共識」的基調下，國民黨仍是在兩岸和平發展議題上保有溝通與對話管道的領導品牌。