鄭習會敲定了 國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國

圖為國民黨主席鄭麗文3月24日前往高雄與工商界座談。（記者劉學聖／攝影）

中國國民黨 主席鄭麗文先前已多次表態希望今年上半年先訪問中國再訪問美國，中國官方於30日正式公布訪問邀請與時程。鄭麗文確定將訪問中國，也等於宣告，備受矚目的鄭習會很可能即將登場。

中共 中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤30日上午宣布，中國國民黨鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來中國訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我授權宣布，中共中央和習近平 總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。宋濤表示，我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

官方說法非常簡短，詳細情況預料本周三（4月1日）中國國台辦記者會上將有進一步的說明。先前中方已多次公開表示，願意在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，國民黨中國事務部主任張雅屏日前已經到訪廣州，於29日在黃花崗烈士墓園致敬，並獻上鄭麗文署名的花圈，緞帶上以繁體字書寫「敬悼黃花崗烈士殉難百十五年英魂垂範」、「中國國民黨主席鄭麗文敬獻」。

公開資料顯示，上一次有現任國民黨主席訪問中國，還是洪秀柱擔任黨主席時，在2016年的10月底至11月初訪問北京與南京，並與中共總書記習近平舉行洪習會。再上一次則是2015年5月的時任國民黨主席朱立倫訪問中國。至於最近一位外界已披露的習近平所會晤的台灣政要，則是2024年4月前總統馬英九訪問北京時與習近平的「馬習二會」。