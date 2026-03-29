疑大陸沿海非法賣油 澎湖漁船遭陸海警查扣到廈門

大進滿船隊過去就曾有船隻遭陸方查扣前例。（本報資料照片）

澎湖籍漁船「大進滿8號」日前傳出疑似在中國大陸沿海進行非法售油，遭中國大陸海警船查扣，海巡署今天證實，該船目前停泊於廈門灣漳州港，但官方尚未接獲正式報案，船主與家屬也不清楚確切狀況，海巡署正透過相關管道全力查探人船動態。

根據海巡署掌握資訊，「大進滿8號」於本月24日中午12時3分自澎湖馬公漁港報關，經安檢後准予出港，船上共載有7名船員，包含3名台籍與4名印尼籍船員，然而漁船出港後即關閉船舶自動識別系統（AIS），行蹤一度成謎。

海巡署指出，直至25日凌晨2時許，「大進滿8號」才在澎湖西北方50浬，即海峽中線以西13浬海域重新開啟AIS，並持續朝大陸廈門方向航行，目前該船AIS訊號保持開啟，顯示已停泊於廈門灣漳州港。

針對漁船遭中方查扣一事，海巡署表示，迄今未接獲任何相關報案，經派員主動聯繫船主及家屬，家屬均回復不清楚該船現況與遭扣原因，海巡署強調，將持續透過兩岸相關管道，全力查詢「大進滿8號」動態，並提供家屬一切必要的協助。

海巡署也特別呼籲漁民，在海上作業時務必全程、正確開啟AIS，以維護自身航行安全；倘若在海上遭遇突發狀況，請立即撥打「118」免付費報案專線，海巡署將第一時間調派艦艇趕往現場協處，確保漁民生命財產安全。