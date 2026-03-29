新聞透視╱戴維森窗口關閉 台灣真的安了？

中國國家主席習近平2025年9月3日在北京出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式，並乘車檢閱部隊。（路透） 路透通訊社

2021年3月9日，美國海軍上將戴維森在聯邦參院軍事委員會上指出，中國正在發展強大的軍事力量，足以與美國匹敵，走向成為世界強權之路；而台灣在接下來六年內，將成為中國目標。按戴維森當時提出的時間表推算，就是2027年。

但所謂2027年將是中共 武統台灣關鍵年份的「戴維森窗口」，不只戴維森一人提出。2022年10月，中共中央總書記習近平 在為中共今後五年工作定下基調的20大報告中提出，解放軍 要「全面加強練兵備戰」、「打贏局部戰爭」。2023年初，時任美國中情局長伯恩斯也曾發出2027年預警。

然而「戴維森窗口」近期卻突然關閉了。美國國家情報總監辦公室(ODNI)本月18日發布「2026年美國情報圈年度威脅評估」報告指出，美國情報圈認為，中國目前沒有在2027年執行入侵台灣的計畫，對於實現統一也沒有固定的時間表。

不僅ODNI認為沒有「戴維森窗口」，提出「修昔底德陷阱」並著有《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書的哈佛大學教授艾利森，本月初接受頗具影響力的All-In Podcast專訪時也說，他預期，中共2028年前對台動武的機率只有5%。

艾利森這幾年已成為北京當局的座上賓，他接受All-In專訪後不久再度前往中國，除出席本月22、23日在北京釣魚台國賓館舉行的「中國發展高層論壇」年會，並會見中國全國政協主席王滬寧。

之所以認為2028年前中共攻台的可能性極低，艾利森指出，首先是北京相信「和平統一」的進程仍在推進。目前執政的民進黨在國會受制於反對黨，連已獲美國批准的軍售都難以推進。對於2028年大選，北京預期國民黨有較大勝算。

其次，習近平近年來對解放軍展開大規模清洗，導致解放軍戰力重建需要時間；第三，在台灣問題上，中國遇上了一位多年來「最好說話」的美國總統—川普。

如果「戴維森窗口」真關閉了，台灣是否就「安啦」？恐怕未必。今年1月在世界經濟論壇上，艾利森曾預期，原訂3月底舉行的川習會將出現中美第四份聯合公報，且這份公報的約束性可能會比前三份更強。

在本月舉行的中國發展高層論壇期間被中國媒體問及，美中元首會談後發布的聯合聲明甚至聯合公報是否將包含涉台表述？艾利森說：「有可能。他們還沒有完成文本的起草，所以我們拭目以待。」

川普26日在社群平台宣布，川習會將於5月14日至15日在北京舉行，梅蘭妮亞和他也將於今年稍晚，在華盛頓接待習近平和彭麗媛彭的回訪。他確信「這將是一場具有里程碑意義的盛會」。

中共一再強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」，那麼，台灣會否將成為川普與習近平共同搭建這座美中關係「里程碑」裡的一塊基石？

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