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觀察站／戰略失策 台灣爭取CPTPP 挑戰只增不減

記者 賴昭穎
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台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心
台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心

行政院經貿談判辦公室（OTN）前副總談判代表顏慧欣日前病逝，除了傳出遭職場霸凌的風波，也牽扯出政府在爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）一事「消極敷衍」的態度，儘管行政院長卓榮泰回應將即刻檢討，但不論從目前我方的主觀條件和客觀環境來看，想要於年底在越南舉行的CPTPP執委會順利通過成立台灣入會工作小組，面臨的挑戰和複雜度更甚於對美關稅談判。

顏慧欣在給卓揆的辭職信中提到，政府爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；她多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。卓揆對此坦言因為把重心放在台美關稅談判，導致參與CPTPP的進程過去一年沒有進展。

然而，把參與CPTPP腳步停滯推給台美關稅談判只是藉口，關鍵在於國家的經貿戰略失策。

CPTPP的前身是美國歐巴馬政府主導的TPP，從馬英九政府到蔡英文政府，都把參與這個區域經貿組織，視為避免台灣在區域經貿整合被邊緣化的重要工作，這也是國內少見具有朝野共識的議題，但到了賴政府的態度就成了顏慧欣形容的「消極敷衍」。

台灣爭取入會的腳步放慢，如今想要趕進度要面臨的挑戰只增不減。首先，美國總統川普對等關稅被美國最高法院宣布違法失效後，川普在2月下旬祭出貿易法第122條款確保既有的談判成果，接著又宣布對台灣在內的貿易夥伴列為301調查對象，政府談判團隊得隨時應付川普政府丟出的「變化球」，還有多少餘力可處理CPTPP入會案不無疑問。

其次，CPTPP成員國在2021年奧克蘭部長會議確立的入會核心標準，包括高標準能力與意願、遵循貿易規範紀錄、共識決，也就是所謂的「奧克蘭3原則」，第3個共識決原則是台灣要參與的最大障礙。尤其新加坡總理黃循財日前出席博鰲亞洲論壇時，公開表示支持並歡迎中國大陸加入CPTPP，反觀星國官員對台灣的入會卻未有過如此直白的表述，而除了星國，CPTPP既有會員國也有不少與中方友好的國家，這對台方爭取入會都將形成壓力。

就算台方克服入會障礙，取得所有CPTPP會員國同意組成入會工作小組展開談判，另一個政府不能不注意的是，台方這次與美國簽署台美對等貿易協定（ART）中，除了對美方開放市場，也涵蓋非關稅障礙、智慧財產、勞動標準、數位貿易以及國家安全與防衛承諾的相關條款，一旦進入入會談判的深水區，恐很難避免其他國家要求比照，台方對美方的單邊讓步可能被其他國家視為談判基礎，若不接受，恐被拒於門外，但若接受，台灣承受得了這樣的開放程度嗎？

此外，如果中國大陸也加入CPTPP，屆時兩岸都是用同樣的規則與標準，台方也要對大陸開放市場，而這牽扯的不僅是經貿問題，而是更複雜的政治問題。

台灣準備好了嗎？這些挑戰都可預見，也是政府必須先事先規畫與沙盤推演，不是簡單一句「即刻會檢討CPTPP工作小組」就呼攏過去的。

台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心
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