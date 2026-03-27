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中國台辦談柯案 批賴政府綠色恐怖 台陸委會嗆：不用中共指指點點

記者廖士鋒／綜合報導
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台北地方法院26日依貪污等罪判處前台北市長柯文哲有期徒刑17年、褫奪公權6年，中國國台辦當晚發布新聞稿批評民進黨政府；中央社引述台北大陸委員會書面回應，指中華民國的司法案件由司法機關獨立審判，「不用中共指指點點，更不用企圖撈取統戰好處」。

民眾黨前主席柯文哲所涉的京華城等案件26日宣判後，中國國台辦26日晚間回應，批評賴政府大肆操弄司法打壓政治異己、施行「綠色恐怖」，並指出「多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。

媒體詢問，柯文哲案件是否會衝擊到兩岸關係，特別是中方與民眾黨方面的交流，以及如何看待這可能影響到2028年大選等情況。

中國國台辦發言人朱鳳蓮26日晚間透過答記者問表示，「我們注意到了有關情況。賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行綠色恐怖，大搞順我者昌、逆我者亡的一套，已經激起島內(台灣內部)愈來愈多的民怨與反對」。

她強調，「多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。

中華民國 柯文哲 中共

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