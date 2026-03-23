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學者：「川習會」不對台主權交易 習近平權力穩固無需動武

記者謝守真／台北即時報導
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圖為淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者謝守真／攝影）
圖為淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者謝守真／攝影）

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳23日出席一場論壇表示，中國大陸目前並無對外動武動機，無需藉由對台軍事行動安撫軍方或轉移內部矛盾。他認為，短期內兩岸關係在未踩紅線或出現意外的情況下，北京希望推進兩岸融合發展與和平統一，堅定反對台獨及外部勢力干涉。同時維持台海局勢可控，避免衝突升級。

北威23日下午舉辦「中國兩會後政經展望」論壇，張五岳表示，「川習會」雖受中東戰事影響延期，但中方關注的核心在於美方如何用言行表達「不支持或反對台獨」，而非針對台灣主權做出交易。

張五岳指出，北京屆時關注的議題主要包括美台軍售、台灣領導人訪美、美台關係制度化升級，以及外部勢力干涉與美日台互動。他強調，台海議題並非中美會談焦點，中方主要希望管控風險，避免衝突升級。

他進一步說明，美國為了川習會，今年對中國態度相對保守；美中在高科技可能脫鉤，但在製造業、醫藥等領域難以脫鉤，中國製造業產值相當於美、日、德、印合計，仍是全球最大出口國與第二大進口國，因此美國面臨選舉與通膨壓力，不會撕破臉。

張五岳也談到，中國大陸國家主席習近平權力穩固，無須藉由對台動武轉移高層矛盾或安撫軍方；共軍中央軍委作戰系統仍呈空窗期，人員尚未補齊，2027年解放軍建軍100周年前，今年秋天五中全會應將主要人事補齊。「習近平不需要藉由對台動武來移轉高層矛盾，來移轉軍方的壓力，不存在這個問題。」

針對「統一時間表」，台大政治學系教授張登及表示，應用辯證方式看待，2027年「戴維森窗口」不代表北京必須在此之前完成統一，而是要考量中共建政100年及2049年全面現代化目標下，兩岸關係可能發展程度。他指出，若統一工作妨礙2035年初步現代化或2049年全面現代化，無論「武統」或「和統」，都不應延宕或破壞中共現代化進程，「這是一個辯證關係，而非固定時間表」。

張五岳指，中共對台提出「新時代解決台灣問題的總體方略」，也就是不能因解決台灣問題而影響國家發展與「中華民族偉大復興」。短期內兩岸關係在未踩紅線或出現意外的情況下，對習近平而言，「誰主張武統就是飯桶」，而正統即堅定的反對台獨、外部勢力，還有堅定不移推進融合發展、和平統一歷史進程。

張五岳說，短期內，北京希望推進融合發展與和平統一的歷史進程，但對他們而言，和平統一必須取得進展，也是中共所期待的，但也不必把取得進展與完成統一劃上等號。

北威23日下午舉辦「中國兩會後政經展望」論壇，出席學者由左至右依序為台大財金系兼...
北威23日下午舉辦「中國兩會後政經展望」論壇，出席學者由左至右依序為台大財金系兼任教授劉憶如、經濟學家丁予嘉、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣大學政治學系教授張登及。（記者謝守真／攝影）

習近平 中共 川習會

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