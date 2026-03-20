盧秀燕訪美返國抵桃機 表示「成果超乎預期」

台中市長盧秀燕（左三）表示，此次訪美三大重點「城市交流」、「關心僑胞」與「強化與美方交流」，成果豐碩。(記者季相儒／攝影)

台中市長盧秀燕美國行落幕，今(21)天上午4時許抵達桃園國際機場，她表示，本次出行有三大重點，城市交流、關心僑胞與強化台美關係，和美政府部門有多次深入對話，溝通良好，整體成果可謂超乎預期，未來市府會持續推動國際交流，讓台中走向國際、世界走進台灣。

盧秀燕表示，本次出訪的第一個重點「城市交流」，市府團隊拜訪了美國多個城市，包含西雅圖 、波士頓 、曼徹斯特、塔可瑪與馬里蘭州等等，雙方會面過程非常愉快，對城市交流很有幫助。

盧秀燕指出，第二個重點「關心僑胞及招商引資」，市府與全美最大的北美洲台商總會聯合總會簽訂三合一綠色通道備忘錄，促進投資合作；她感謝僑界熱情接待，有不少僑胞跨州甚至從加拿大 動身來參加僑宴，也盼僑民回台投資，共同推動台灣發展。

盧秀燕說，第三個重點「強化與美方交流」，這次和美國政府部門有多場深入的對話，包含美國國會、智庫、美國在臺協會華盛頓總部等等，都有很好的溝通與對話，對於鞏固台美情誼、提升理解與互信，有正面的助益。

盧秀燕強調，台中市未來會持續強化國際連結，讓城市發展接軌國際，為市民創造更具競爭力與前瞻性的發展環境，「讓我們的城市台中、以及我們的國家台灣更好」。

盧秀燕此次返台後，下次公開現身是下周一的台中國際會展中心開幕典禮。據了解，她的美國行見到不少高層官員，也帶回許多美方對軍購、關稅等議題的實質意見；外界相信，盧會在返台後展開一系列動作，讓美國行的成果逐漸發酵。