兩周空窗期後…中國軍機突又繞台飛行

根據台灣國防部資料，中國解放軍去年在西太洋的軍事演習支出超過200億美元，較前一年大增四成。照片為台經國號戰機（下）監控解放軍轟6K（上）。（圖／台國防部提供）

在經過兩周多原因不明的「空窗期」後，中國軍機再度擾台，台灣國防部在15日晨間通報中確認，中國解放軍在過去本24小時內出動了26架次軍機，密集出現在台灣海峽周邊。此一情況不僅意味中國軍機恢復擾台的軍事行動，也使得之前北京方面突然停止擾台的動作更加耐人尋味。

台灣國防部15日表示，自14日上午6時至15日上午6時止，共偵獲共機26架次，其中16架次逾越台海中線進入北部、中部、西南空域。國防部也發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲26架次中共軍機、7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

台灣軍方資料顯示，有21架次解放軍主、輔戰機及無人機侵擾台西部空域，其中11架次逾越台海中線，進入台北部、西南空域；5架次解放軍軍主、輔戰機進入台西南空域。

路透指出，自2月27日起到3月7日，台灣防空雷達上幾乎完全沒有中國軍機的蹤影。期間僅有兩架次軍機短暫出現在偏遠的西南海域。在此之後，儘管偶有零星活動，但始終維持在極小規模。相較於2月25日伴隨「聯合戰備警巡」而來的30架次高頻出動，這兩周以上的空窗期被台北政壇視為極不尋常的信號。

北京方面並沒有為其動靜做出任何解釋。不過國台辦14日稍晚針對台灣總統賴清德 的一番公開演講提出猛烈抨擊。賴清德在演說中強調增加國防支出以捍衛島內民主的緊迫性，這番談話顯然觸碰了北京的政治紅線。國台辦發言人在一份聲明中警告賴清德等人不要誤判形勢，並稱任何「鋌而走險」的行為都將無異於自取滅亡。

台灣官員與專家指出，中國軍機為何突然消失可能有多個原因，最主要是北京正在為即將到來的重大外交活動「川習會」進行策略調整。不過也有人認為是習近平整肅軍方的結果，形成軍事部署的短暫間歇。

台灣國防部長顧立雄提醒外界，實質性的威脅從未真正撤離。他指出，在軍機「消失」的那兩周期間，中國軍艦依然在台灣周邊維持着常態化巡航。