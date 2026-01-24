海基會新董座蘇嘉全致詞 以「中國大陸」稱呼對岸

我的頻道

記者廖士鋒／台北24日電
海基會23日開臨時董監事會選舉董事長，投票前，蘇嘉全（右二）雙手合十向董監事致意。（記者蘇健忠／攝影）
海基會23日開臨時董監事會選舉董事長，投票前，蘇嘉全（右二）雙手合十向董監事致意。（記者蘇健忠／攝影）

海基會董事長懸缺廿餘日後，昨天董監事會正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示期盼恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題。他並提到，「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。

此次臨時董監事會是在海基會前任董事長吳豊山去年12月底離任後，臨時召開，蘇嘉全在致詞時，全程幾乎全以「中國大陸」為主稱呼對岸。

蘇嘉全說，感謝賴總統的責任託付，能在這個關鍵時刻，為兩岸人民服務，他感到責任重大也心存感激。他指出，不論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。他並以自己擔任過立法院長為例說，兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解，未來他所帶領的海基會也將從人民需求出發與對岸保持溝通交流。

他喊話，「我們誠摯期待中國大陸方面能回到以人民利益福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動，也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮才是兩岸人民共同期待」。

他也強調，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演「說好話、做實事」的角色，即善意言詞與民生服務。「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。他也表示海基會願意成為台商最可靠的後盾。

蘇嘉全被媒體問到賴總統有表達什麼期待？他說，「剛剛我在致詞稿大概都是總統的指示」。本報記者詢問，會採取何具體措施推動恢復兩會對話？他說，「我覺得秘書長會比我講得更透徹」。

羅文嘉秘書長隨後在例行背景說明會上表示，今年海基會工作重點，包含台美關稅確定以後，協助台商布局相關情況與資訊介紹。他還透露，今年台商春節聯誼活動即將於2月24日（大年初八）舉行。

