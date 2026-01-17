台美關稅底定／專家：人才、技術流失 短多長空

我的頻道

台灣新聞組／台北17日電
各界憂產業外移 製表／財經中心、政治中心
台美關稅底定，學者認為，有助舒緩傳統產業壓力，但對美投資金額高達5000億美元，勢必壓縮廠商國內投資力道，影響國內GDP（國內生產毛額）經濟成長表現；資深分析師與專家也都看到「短多長空」隱憂。

中央大學經濟系教授吳大任表示，從關稅談判結果來看，若廠商投資重心移到美國，勢必排擠台灣本地投資，民間投資向來是GDP主要動能，一旦廠商投資力道減弱，未來三年、五年經濟成長勢必會受影響。

吳大任說，對美投資加碼除錢過去，人才也要跟著過去，如果高薪家庭都移居美國，對台灣消費市場、房地產都有影響。其次，人才在美取得身分後，也可能被英特爾等美企高薪挖角，到時人才、技術將雙雙流失，「結果可能不像政府說得這麼單純」。

台灣廠商大規模投資美國，吳大任指出，接下來，外匯市場美元需求恐將大符上升，加速台幣貶值，對出口有利、但不利進口，甚至影響國內物價。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣對美投資金額看起來好像與日本、南韓差不多，但美國要的是台灣的半導體晶片及設備，都是台灣先進及核心項目，與日韓被要求的多元投資項目不同，對台灣的影響，政府應該要注意。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，談判結果對台灣來說，隱憂在於巨額投資未來能否回收？如果獲利不如預期，幾年後，台積電的資產負債表就不好看，目前雖然看起來不錯，但未來獲利表現仍將會有隱憂。

資深分析師也指出，台積電生產陣地從台灣轉出，不僅衝擊台灣外銷規模，也打擊台積電本身的獲利能力。其次，在美國當地創造「第2個新竹科學園區」，可能需要4萬多名員工，意味台灣將流失大量高科技人才和相關就業機會，雖然有人認為人才互動，能更加精進，但無法減輕對台灣高科技人才流失的擔憂。

分析師指出，若未來40%的產能轉移至美國，將大幅減少台灣的出口金額，對台灣經濟數據造成顯著衝擊。台積電在美國廠區毛利率僅有8%，難與台灣廠區60%的毛利率相提並論，這項投資對台灣或台積電而言「比較不利」。

劉大年表示，全球各國都被要求對美開放市場，台灣部分還不清楚，也不能掉以輕心。吳大任也有相同質疑，他說，政府過去還提到增加對美能源、農產品採購，以及美國汽車進口關稅可能調降，這些難道美方沒有要求嗎？這些外部成本應該要讓國人知道。

台積電 關稅 利率

