我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

十五五第一年 廈門續推廈金通電、通氣、通橋

記者廖士鋒／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共廈門市委書記崔永輝強調，十五五期間要積極推進廈金通電、通氣、通橋。圖為執行廈金小三通客運航線的廈門五通客運碼頭。(中新社)
中共廈門市委書記崔永輝強調，十五五期間要積極推進廈金通電、通氣、通橋。圖為執行廈金小三通客運航線的廈門五通客運碼頭。(中新社)

大陸進入「十五五」規畫首年，有關對台政策備受關注，尤其是承擔對台第一線的福建。在陸方自行建設的金廈大橋（廈金大橋）廈門段海上主線將於今年通車的背景下，近日中共廈門市委書記崔永輝受訪時強調，十五五期間要積極推進廈金通電、通氣、通橋。

官媒福建日報近日分別專訪了中共福建省委常委兼廈門市委書記崔永輝，以及福建省委副書記兼福州市委書記郭寧寧這兩位副省級幹部，談有關在「十五五」期間的政策規畫。

對台部分，崔永輝說，一要加快打造兩岸共同產業，繼續深化廈台積體電路、光電顯示等優勢產業合作，推進兩岸區域性金融中心建設，支持在廈台企增資擴產。

二是加快打造兩岸共同市場。積極探索廈台貨物自由進出、開放准入的經貿制度，建設兩岸標準共通先行示範市。

三是加快打造兩岸共同家園。持續提升海峽論壇等兩岸交流活動實效，積極推進廈金通電、通氣、通橋。

郭寧寧則提到，堅持「兩岸融合、福州先行」，持續優化融合發展制度安排，促進榕台經濟融合、社會融合、情感融合、全域融合，加快建設兩岸共同市場先行區、兩岸共同產業集聚區，打造台胞台企台青登陸第一幸福家園。

廈門台辦指出，近日廈門經濟特區金融學會發布了大陸銀行業首個對台金融服務團體標準「銀行業金融機構對台金融服務規範」，該標準由廈門銀行聯合三家專業機構和七家金融同業共同編制，構建對台金融服務框架，推動對台金融服務規範化、標準化發展。

中共

上一則

除了你什麼都不在乎…女研究生示愛騷擾 男教授不敢進學校

下一則

監委要查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥

延伸閱讀

「那男人來了」曹錦輝暌違9年復出 加盟中國職棒

「那男人來了」曹錦輝暌違9年復出 加盟中國職棒
疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測

疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測
中國軍事專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力

中國軍事專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力
民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班

民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家