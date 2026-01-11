十五五第一年 廈門續推廈金通電、通氣、通橋

中共廈門市委書記崔永輝強調，十五五期間要積極推進廈金通電、通氣、通橋。圖為執行廈金小三通客運航線的廈門五通客運碼頭。(中新社)

大陸進入「十五五」規畫首年，有關對台政策備受關注，尤其是承擔對台第一線的福建。在陸方自行建設的金廈大橋（廈金大橋）廈門段海上主線將於今年通車的背景下，近日中共 廈門市委書記崔永輝受訪時強調，十五五期間要積極推進廈金通電、通氣、通橋。

官媒福建日報近日分別專訪了中共福建省委常委兼廈門市委書記崔永輝，以及福建省委副書記兼福州市委書記郭寧寧這兩位副省級幹部，談有關在「十五五」期間的政策規畫。

對台部分，崔永輝說，一要加快打造兩岸共同產業，繼續深化廈台積體電路、光電顯示等優勢產業合作，推進兩岸區域性金融中心建設，支持在廈台企增資擴產。

二是加快打造兩岸共同市場。積極探索廈台貨物自由進出、開放准入的經貿制度，建設兩岸標準共通先行示範市。

三是加快打造兩岸共同家園。持續提升海峽論壇等兩岸交流活動實效，積極推進廈金通電、通氣、通橋。

郭寧寧則提到，堅持「兩岸融合、福州先行」，持續優化融合發展制度安排，促進榕台經濟融合、社會融合、情感融合、全域融合，加快建設兩岸共同市場先行區、兩岸共同產業集聚區，打造台胞台企台青登陸第一幸福家園。

廈門台辦指出，近日廈門經濟特區金融學會發布了大陸銀行業首個對台金融服務團體標準「銀行業金融機構對台金融服務規範」，該標準由廈門銀行聯合三家專業機構和七家金融同業共同編制，構建對台金融服務框架，推動對台金融服務規範化、標準化發展。