解放軍無人機空拍101？台國防部駁「認知作戰」

央視新聞釋出一段空拍台北101的影片，但未加說明。台國防部指出，中方的無人機都在24浬之外，拍到這畫面不難，這是中方的認知作戰。（圖截自央視新聞）

解放軍 東部戰區發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部 公布「鎮定以對，從容自若」影片，其中穿插呈現國軍機艦監控解放軍運油20空中加油機、殲16D電戰機、殲16、殲10戰機及綜合登陸艦「龍虎山號」等畫面。對於中方釋出疑似無人機 空拍101大樓的畫面，台國防部情報次長謝日升說，解放軍無人機都在24浬外，台方認為是很明顯的認知作戰。

中方媒體張貼台北101等北市街景的照片，推測解放軍是利用TB-001「雙尾蠍」大型無人機拍攝。謝日升表示，TB-001無人機很肯定沒進入到24浬鄰接區內，畫面經過分析，其實用手機透過AI處理就能得到想要的結果。

在國軍釋出畫面中，包括國軍P-3C反潛機監控共「太原號」驅逐艦，IDF與F─16戰機以影像及狙擊手莢艙監控解放軍殲16、殲16D、殲10、空警500A及運油20等機種的畫面。同時也公布國軍各型作戰艦監控解放軍071型綜合登陸艦「龍虎山號」等軍艦、海警船的畫面。

另一方面，網傳國防部長顧立雄在29日立即戰備操演期間休假，國防部發言人孫立方說，顧立雄周一早上就進入國防部，全程參與。孫立方說，解放軍此次端得上檯面的錯假訊息，坦白說也不多，「顧立雄休假部分，特別讓人匪夷所思」。

台國防部文宣心戰處長朱蕙芳表示，國防部統計出解放軍演迄今的爭議訊息共46則，內容最主要是抨擊台方政策及詆毀國軍；國防部發布立即備戰操演的相關畫面、新聞稿及圖卡，透過多元管道對外說明。

台灣電力公司董事長曾文生表示，中國軍演不是第一次，昨天上午台電的天然氣船都有順利進港，台電現在的備轉容量率都超過10%，將密切注意軍演後續，並加強能源儲備。