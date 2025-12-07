我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

中方在台灣淺灘搜救演練 台方海巡署全程監控

記者廖炳棋／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中方福建海事局與交通運輸部東海救助局6日舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練；圖為台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。(中新社)
中方福建海事局與交通運輸部東海救助局6日舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練；圖為台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。(中新社)

中國大陸福建海事局聯合交通運輸部東海救助局，昨天在台灣海峽中部海域首次舉行台灣淺灘海域搜救應急演練。台方海巡署表示，對岸此次演練在海峽中線以西，海巡及相關單位全程監控。

根據對岸媒體報導，這次台灣淺灘海域搜救應急演練是福建海事局聯合交通運輸部東海救助局首次舉行，海事、救助船艇編隊，針對台灣淺灘及台灣海峽中部海域、通航密集區、事故多發區等海域展開巡查，據已曝光的新聞照片，包括對岸海巡06輪、東海救115輪、海巡0802等船艇參與演練。

海巡署昨天晚間指出，對岸在台灣海峽中線以西靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情資監控，全程掌握中國大陸艦船動態，現台灣周邊海域狀況正常，海巡署全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益。

根據演練情況，對岸船艇在靠近陸方海域演練，因此台方以監控方式觀察，若對方演練期間，船艇越過海峽中線以東，又或者演練行動妨害台灣漁船、貨船，或陸方船艇入侵台方禁限制水域，海巡署船艇將會前赴現場回應。

海巡署官員私下表示，海事局雖然同屬中國公務船，但業務偏向救難救助，性質較為單純，不像海警船具陸方司法警察身分較為敏感。

上一則

有心結？ 盧秀燕、鄭麗文首度同框 展現好交情

下一則

中華奧會主席改選 蔡家福接棒 舉重女神郭婞淳也成執委

延伸閱讀

福建海事首度在台灣淺灘海域搜救應急演練

福建海事首度在台灣淺灘海域搜救應急演練
新聞評論／何止通緝犯被陸丟包 台還丟了司法管轄權

新聞評論／何止通緝犯被陸丟包 台還丟了司法管轄權
台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議

台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議
兩岸共打協議停擺...陸突遣返台10詐騙犯 台措手不及

兩岸共打協議停擺...陸突遣返台10詐騙犯 台措手不及

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場