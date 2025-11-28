川普前國安顧問示警 美恐為「這件事」出賣台灣

川普前國家安全顧問波頓（見圖）示警，稱川普一心想和中國達成「史上最大交易」，可能因此出賣台灣。（美聯社）

美國總統川普 和中國大陸國家主席習近平 通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓 警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。面對台海緊張情勢，經濟學人智庫首席分析師警告，台灣在軍事實力上無法與中國匹敵，戰略關鍵目標應延長可抵禦時間，使盟友在衝突爆發後有足夠時間介入。

波頓近日接受經濟學人專欄作家任大偉專訪時表示，川普從第一任期開始便將「與中國達成史上最大貿易協議」視為核心目標，此一想法至今未變；川普對更廣泛的政治與軍事影響並無興趣，「他只在乎那筆交易」。

任大偉則說，若川普的優先順序是與北京敲定又大又美協議，「地球上最不安的應該是台灣」；台灣最大的恐懼，就是在川普追求大交易的過程中被出賣。如果用諷刺漫畫呈現，「大概是川普會為了黃豆而賣掉台灣」。

對此，波頓說，「台灣人確實應該害怕」。川普第一任期曾以麥克筆筆尖比喻為台灣，並以白宮橢圓辦公室整張堅毅桌比喻中國，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也顯示「若有必要，他會把任何東西拿去交換」。

任大偉說，華府流傳一項說法，認為台灣沒有成為交易籌碼，是因北京不願開出足以讓川普宣稱「史上最驚人回報」的交換條件，因此暫時安全。波頓回應，相關說法不可信，因川普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，即便在貿易談判中出賣台灣，也可能對外宣稱是勝利，這就是問題所在。

此外，華爾街日報報導，川普25日與日本首相高市早苗通話時，建議日方不要在台灣主權議題刺激北京，但川普並沒有要求高市收回言論。報導引述知情日本官員指出，川普不希望因台灣問題的摩擦，危及「川習會」達成的美中關係緩和，其中包括北京承諾增加採購美國農產品。

分析家表示，川普先和習近平通話再打給高市，通話順序可能反映川普為了維護美中貿易關係，願意在核心地緣政治議題上限制盟友的爭議立場。

另據台北中國時報報導，經濟學人智庫首席分析師馬羅（Nick Marro）在受訪時表示，華府長期以來都強烈支持台灣採取「不對稱武器」的防衛策略，也就是以「刺蝟戰術」抵擋陸方攻擊，因台灣在常規軍力上「根本無法與中國匹敵」；延長可抵禦的時間，使盟友在衝突爆發後有足夠時間介入，這樣的戰略才是關鍵所在。

他也強調，「矽盾」依然發揮重要地緣戰略功能，但台灣過度依賴半導體與AI，一旦科技景氣下行，經濟將遭受毀滅性衝擊，進一步削弱整體安全韌性。