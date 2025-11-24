台採購反無人機系統 鎖定陸製大疆接管

我的頻道

記者洪哲政／台北24日電
以色列D-Fend公司曾向媒體展示無人機反制系統（圖），並可裝置在車上。（本報資料照片）
以色列D-Fend公司曾向媒體展示無人機反制系統（圖），並可裝置在車上。（本報資料照片）

行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資台幣百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。國土辦日前透過中科院公布關鍵基礎設施無人機反制系統需求，還進一步要求廠商，須針對大疆（DJI）無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。

空拍無人機在台普及率如同家電，其中陸製大疆系列是台灣市占率最高的產品，保守估計就有數萬用戶，若含其他廠牌，數量將更高。未來採購的可攜式反無人機系統若具備「接管」性能，軍、警、政府單位將具備不限時、地，能遠距直接「沒入」民眾飛行中無人機的能力，引發侵犯隱私與財產之疑慮。

國民黨立委馬文君表示，她支持國家在特定情況下具備反制違規無人機的能力，但「接管」涉及隱私、人權、通訊自由、財產權、刑事蒐證界線等重大爭議，不能只為因應國安需要，就跳過法律程序，必須設立專法，並嚴格限縮適用情境，民用空域與一般拍攝行為不可隨意被「接管」。

按國防部與國土辦定義，所謂「接管」（Take over）定義是「使無人機降落至指定區域，並能偵測到操作者位置」。這項作戰需求，首見於今年度陸軍司令部通電處計畫為三軍統建採購635套可攜式無人機反制系統的勞務採購計畫清單中，內容明載系統電子反制功能，須具備接管或仿真及干擾兩種反制功能。

據調查，這項以駭客手法「接管」無人機的技術，目前為以色列Sentrycs及D-Fend兩家公司獨有，在台已各有代理商，其中D-Fend已來台示範系統性能，軍方與廠商曾實地觀摩。由於系統號稱能「接管」國際各種廠牌無人機，背後需龐大且須即時更新的資料庫，內容包括能即時更新的各類無人機訊號、操控訊號的頻段、頻譜、外表特徵、旋翼發出的音頻等。這項技術傳稱是以色列情報特務局「摩薩德」（HaMossad）人員以國家之力支持建立。

國土辦本月14日委由中科院在桃園龍潭舉行「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，向與會廠商簡報時提出未來政府採購的系統，簡報除載明必須具備「接管」性能外，進一步要求系統「必須具備解碼功能（OcuSync2、3、4、4+）」。而「OcuSync」是中國大陸製大疆無人機特有的通訊協定，明顯針對大疆。但台灣有能力製造反無人機系統廠商，目前缺乏這項技術，只能仰賴自以色列引進。

中科院表示，考量未來性，配合技術演進，反無人機系統接管功能的驗證，會以市售無人機為驗證標的，不限機型。但記者查證時，出示中科院在會議中的簡報資料，國安官員隨即緩頰說，會研究在提供廠商正式需求文件時，將針對指定破解大疆通訊協定的門檻刪除。

國防部則表示，國軍建置中的無人機反制系統，依敵情威脅及戰場環境等考量，確已將「接管」功能納入需求選項，但不會針對單一廠商或機型。

大疆無人機近期甫發售新機型，記者寄發電郵詢問總公司看法未獲回應。負責售銷的先創國際人員透過電話表示尊重政府。

