英特爾CEO 駁斥竊走台積電機密傳聞

英特爾執行長陳立武強調，英特爾尊重其他公司的智慧財產權。（路透資料照片）

外傳台積電 前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾 （Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。

今年自台積電退休 的羅唯仁近日加入英特爾，台灣媒體近來報導指稱，他在離職前帶走前東家的先進製程技術。

陳立武在聖荷西舉行的半導體產業協會頒獎典禮場邊表示：「這只是謠言和臆測。毫無根據。我們尊重智財權。」

該協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒給台積電董事長長魏哲家和前董事長劉德音。

台積電目前市值超過1.15兆美元，已成為晶片代工領域的全球領導者，其專有數據與製程技術是極具戰略重要性的商業機密。

彭博資訊引述知情人士報導，台積電已就羅唯仁是否在未經同意帶走商業機密展開內部調查。目前尚不清楚調查是否已有初步結論。羅唯仁今年7月退休前負責企業策略，過去曾主管台積電的研究與技術開發。

身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯前天於立法院表示，台灣國發會主委葉俊顯透露，他有朋友在台積電工作，據他了解，台積電對於內部工作人員，在退休前一至二年就會調單位。

葉俊顯進一步指出，羅唯仁在一年多前就已經調單位，不會接觸核心，至於外界關心的技術外洩問題，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響台積電。立委追問，是否意味此案對先進製程衝擊沒那麼大，葉俊顯回答「對」。