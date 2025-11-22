關稅協議將公布 FT：台灣投資美4000億美元 經長：未定

英媒引述多名知情人士報導，台美關稅協議預料近期將拍板，台灣可能承諾對美投資約4000億美元。圖為美國總統川普4月在白宮簡報會上展示各國關稅清單。（路透）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅 協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4000億美元。行政院經貿辦公室昨回應，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比；經濟部長龔明鑫則表示，「還沒確定」。

英國金融時報指出，台灣支持在美國建立科學園區，為台美預料近期將公布協議的環。一位美國官員描述，這項協議草案將包含「介於與日本協議和與南韓協議之間」的投資承諾，暗示台灣可能承諾在美國投資約4000億美元，「差異在於，在台灣的情況下，這些不是模糊的承諾，而是已經規畫中、甚至正在進行中的投資」。

報導指出，知情人士透露，台積電 在亞利桑那州承諾投資的1650億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。美國貿易代表署（USTR）並未回應FT記者的置評請求。

龔明鑫表示，還沒確定，有新的進度且確定的結果，會由行政院經貿談判辦公室對外說明。

行政院政委兼國科會主委吳誠文在這篇報導接受的專訪表示，美國將不會以高關稅「懲罰」台灣領先世界的半導體產業，台北也將會協助美國學習如何借鑒台灣的產業模式，讓美國成為晶片製造強權，「他們了解懲罰台灣不符合他們的利益」，台北也已經和華府達成「共識」，台灣將支持美國晶片業的發展，換取關稅減免。

吳誠文形容台灣科學園區體系「獨特」，「當然，這牽涉到如何製造晶片的秘訣，但同時也關乎科學園區的管理、吸引廠商進駐，及整合學術研究與產業」，「沒有其他國家做到我們已辦到的事情」。這些科學園區為科技製造商提供低廉的土地、即時可用的基礎設施，以及協助取得許可、徵才和租稅優惠等服務，幫助建立支援效率和創新的整合生態系。

對於台美對等關稅、類科學園區議題，鴻海董事長暨電電公會（TEEMA）理事長劉揚偉昨日指出，「我沒有參與（關稅）實際談判，不清楚談到什麼程度。但在科學園區的作法上，我們透過電電公會朝這方面努力，目前跟各方洽談結果，各個國家反應都非常好，非常希望我們能把產業帶過去，透過科學園區的模式」。

電電公會提出「TEEMA科學園區」海外布局計畫，以新竹科學園區經驗為藍本，整合生產、生態與生活機能，導入AI管理、永續循環系統與低碳建築規範，首座預定將會落在墨西哥 Sonora州。