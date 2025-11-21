陸禁日水產 賴清德「吃壽司」相挺 日議員「吃台灣滷肉飯」回敬

賴清德總統20日分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。（取材自賴清德臉書）

針對中國大陸停止進口日本 水產品，日本官房長官木原稔表示，對於受到影響較大的干貝，「政府將支援推動轉換出口目的地與多元化，開拓新銷售通路」。

賴清德 總統昨在臉書貼「午餐文」，有壽司、味噌湯，及鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本意味濃厚；外交部長林佳龍也公開表態，支持高市及其政策，呼籲國人多赴日旅遊及購買日本產品。

日本外相茂木敏充針對中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告，反駁日本治安絕對沒有惡化。

他出席參議院 外交防衛委員會時表示，「毫無疑問，日本是個治安良好的國家。我認為現在晚上能夠一個人安心外出的國家不多了」。

大陸的反制措施已衝擊日本旅遊業及相關產業。日本機構估計，中方的旅遊提醒可能使日本今後一年旅遊消費收入減少1.79兆日元（約114億美元），拖累日本國內生產總值（GDP）減少0.29%。

據日本放送協會（NHK）報導，日本部分飯店的營收出現明顯下滑。尤其冬季是日本北海道地區的旅遊旺季，當地飯店住宿從業者對未來數月的業績表現深感憂慮。

日媒報導，位於愛知縣蒲郡市的一間飯店負責人竹內惠子表示，單計11月份，已有28個中國旅行團的住宿訂單被取消，涉及約1000人，情況前所未見，今年剩餘的中國大陸旅行團，亦已取消預訂。

日本參議員梅村瑞穗曬出享用台灣滷肉飯和芒果優格的照片。（取材自X平台）

賴總統發文分享食材來自日本的午餐照片，消息登上日本媒體後，日本參議員梅村瑞穗隨即在社群平台X上轉貼賴清德貼文，並預告「明天午餐打算吃台灣的滷肉飯和芒果」，還引用論語中的「德不孤，必有鄰，非常感謝」，並貼上兩國國旗象徵台日友好。兩個小時後，梅村瑞穗再度發文，曬出吃台灣滷肉飯和芒果優格的照片，不少日本網友見狀紛紛留言打算跟進。

不過，賴總統此舉也刺痛對岸神經，引來大陸外交部痛批「作秀」，更稱這改變不了「台灣是中國的台灣」的事實。 大陸外交部20日下午舉行記者會，路透記者提問：賴清德今天在社交媒體曬午餐吃日料，來表達對日本的支持。中方對此有何評論？ 大陸外交部發言人毛寧回應稱，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論「賴清德當局」怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。