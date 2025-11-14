美索5500億投資？ 施俊吉：未承諾協防應拒絕

我的頻道

記者黃婉婷、屈彥辰、林銘翰、藍鈞達、陳素玲／台北14日電
台美關稅談判尚未底定，傳出美方要求台灣投資金額介於南韓與日本之間。藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性。圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。（本報資料照片）
台美關稅談判尚未底定，傳出美方要求台灣投資金額介於南韓與日本之間。藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性。圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。（本報資料照片）

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，台灣護國神山恐成「半屏山」。

施俊吉質疑，美國從不諱言，凡需軍事保護的國家即須掏錢投資美國，台灣需要協助是真，但美在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，但美國在台無駐軍、無協防條約，從不承諾中國犯台將出兵協防，無理由要求台灣比照歐日韓索取巨額投資。

施俊吉喊話，台灣政府應拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資，是好幾代台灣人的積蓄，「我們這一代人有何權力能將前幾代人的積攢送給美國」？

國民黨立委李彥秀表示「驚悚」，若報導屬實，將嚴重衝擊與排擠台灣的投資量能、人才與技術根留台灣，以及提高高科技「產業空洞化」的可能性。

李彥秀說，對等關稅的核心問題是「台美巨額貿易順差」，趨勢不斷擴大，而台灣的談判壓力將會愈來愈大。台美關稅談判接近尾聲，嚴峻挑戰才要開始。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，經濟部次長何晉滄已在立法院答詢時承認「金額是在這個裡面」，而且這種投資模式就是所謂的「台灣模式」，那台灣的護國神山是否會變成「半屏山」，甚至整個山群都移到美國，必須注意相關產業是否空洞化。針對張啓楷的說法，經濟部昨晚間駁斥，何晉滄答詢時並未承認此事，不應憑空捏造。

外界關注屆時是否將動用台灣外匯存底。中央銀行副總裁嚴宗大昨在立法院財委會答詢指出，目前協議仍未定案，「央行並不清楚」。根據了解，央行內部早在台美談判中，就對外匯存底作為投資籌碼經過沙盤推演，初步認為民間資金充裕，若是美國要求大額對美投資，應該可由留存於海外的民間資金支應，若是以建設科學園區的方式投資，政府則可擔任融資角色。兩種方式都不需要外匯存底出資。

學者判斷，台灣對美國貿易順差比日本及南韓高，如果投資金額較南韓高，恐怕還得加上更多農產品採購或進口汽車降稅，才能爭取降到15%關稅。

對於在美複製科學園區經驗，學者憂心，若大批台商到美國投資，甚至未來投資重心在美國，台灣投資動能一定會被排擠，影響台灣經濟表現。

