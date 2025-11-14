北市府盼留Nvidia70年 將提地上權「年限50+20」

我的頻道

記者楊正海／台北14日電
Nvidia落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬餘元台幣。(本報資料照片)
Nvidia（輝達，另譯英偉達）台灣總部確定落腳北士科，預估地上權合約為50年，議員盼延長，地政局長王瑞雲說，市府會端出「50+20」年限，在簽定地上權契約時提出。法務局長連堂凱也透露，已看過輝達「飛船」總部設計圖，細部部分會由設計師提出，並由都發局審查。

北市地政局昨在議會民政委員會報告輝達進駐北士科T17、T18進度，議員徐立信表示，輝達的地上權是50年，但市府應該爭取延長，把AI產業留在台灣，讓世界各國看到台灣的科技實力。

地政局長王瑞雲說，會建議輝達70年，目前的合約是寫50年，但有需要可延長20年，至於是否需要一次加碼到70年？市府會具體提案給輝達評估。

副市長李四川稱輝達權利金大概不會超過125億(台幣，下同)，議員許淑華問為何從新壽44億變成輝達的125億這麼高？

王瑞雲回應，北市一年來因中央限貸令，住宅金額降低，但辦公室租金提升，市府請估價師在實價登錄等合理考量，估算出約有4年左右的漲幅。她也表示，T17、T18是兩塊土地，未來整合使用效率會提高，再加上中間道路用地面積，開發效益會更大。連堂凱說，T17、T18土地合併是必行的。

另外，北市府與新壽的「分手費」經會計師審查44.3億。議員何孟樺詢問刪了什麼？王瑞雲說，大多是建築師的契約，當初簽到2029年，市府只認算到上周11月7日。何時與新壽簽解約？王瑞雲說，新壽還要修正文字報董事會，預計是下周。

輝達 租金 AI

