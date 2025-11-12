台學者：北京「長臂管轄」追捕沈伯洋 可能獲得反效果

致理科大教授張弘遠。（取材自政大國關中心臉書）

針對中國對民進黨立委沈伯洋 立案偵查，並威脅展開全球抓捕形同跨國鎮壓，致理科大教授、前國民黨中國部副主任張弘遠12日接受本報系聯合報訪問表示，中國想藉此凸顯北京對台灣的治權，並複製「香港 模式」想對台灣的異議人士有威嚇力，但在台灣輿論上想形成壓力，或打心理戰的效果可能不顯著。

張弘遠表示，中國重慶的公安局以「分裂國家罪」對沈伯洋正式立案偵查，宣稱要依法追究刑事責任、採取執法司法行動，主要是在凸顯中國對台灣擁有治權、擁有法律管轄權。北京一直宣稱對台灣擁有主權和治權，因此對所謂「台獨頑固分子」依法終身追責，宣稱「無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施。」

至於中國是否能真的全球追捕？張弘遠說，這要看中國是否要使用與邦交國的司法互助協議，即透過司法互助的協議引渡，或是透過國際刑警組織對沈伯洋發布通緝。這類似當年的「華為 事件」，加拿大因為和美國有司法互助協議，才會在加國境內抓捕華為副董事長孟晚舟。

其次，張弘遠指出，中國想用「香港模式」對台灣異議人士形成威嚇作用。他稱，中國在反送中運動後，對香港異議人士全球通緝，北京認為行之有效。但張弘遠指出，台灣和香港的狀況並不相同，香港模式能否用在台灣，能不能產生效果，尚待觀察。想把「香港模式」移植到台灣來，還有很大的距離。民主國家、主權國家對異議人士，有價值關懷，雖然政治主張不同，不會上升到政治層面用法律打擊。「若一定要這麼做，可能適得其反。」

張弘遠表示，北京想藉全球打擊沈伯洋，增加對台灣輿論的壓力。但民主政治一直都會有異議人士，也會保障異議人士有發聲的權利和管道。中國的這種做法，恰恰坐實其控制輿論、限制言論自由的指控。想要對台灣民眾形成心理戰，或是對台灣社會達到輿論壓力，成功的機率很小。