紐時揭中國「福建艦」對台灣可能用途 戰爭初期難發揮原因

新華社5日釋出福建艦服役儀式照片。(美聯社)

紐約時報 7日報導，中國最先進的航空母艦「福建艦」已於5日正式服役，這是中國首艘在體型與性能上接近美國航艦的艦艇，象徵北京在與華府 的海上軍力競逐中再進一程。福建艦服役正值兩岸關係緊張之際，但專家認為，中共 航艦在潛在台海戰爭的初期階段作用可能不大，不過未來可能被用於對台灣實施封鎖。

福建艦主要技術突破在於配備電磁彈射系統與攔阻系統，艦載軍機起飛時可藉電磁力高速彈射升空，降落時則以電磁力協助減速著艦，類似美軍新一代航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）。這套新系統也讓福建艦可搭載更大型、武裝更重的艦載機，並以更快速度起飛、減少機體磨損。

紐時報導指出，有分析認為，中國未來可能將福建艦與驅逐艦、潛艦組成航艦戰鬥群，用來對台灣或在南海對與中國存在主權爭議的國家施加軍事壓力。

專家提到，若中國對台灣發動軍事行動，航艦在初期階段的作用可能不大，因為台灣距離中國本土極近，中共在東部沿海部署多處空軍基地。另有專家認為，中國未來可能利用航艦對台實施封鎖。紐時引述台灣國防安全研究院的江炘杓指出：「這些航艦當然不只是針對台灣，但若部署在西太平洋，的確可能形成對台包圍態勢。」

目前中國航艦在數量與技術上仍落後美國，中國現有3艘航艦，均採用柴油動力；美國則有11艘航艦，全為核動力。根據去年衛星影像，中國已著手建造第4艘航艦，並持續擴充艦隊，甚至可能轉向核動力。

然而有專家認為，中國要在遠洋操作大型航艦、並熟練掌握艦載機群出動作戰的能力，仍需時間。日本防衛研究所研究員相田守輝（Aita Moriki）10月初在分析報告指出，中國要成為完全成熟的航艦強國仍有一段距離，「在技術與人員層面仍存在許多挑戰」。