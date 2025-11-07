Nvidia進北士科 蔣萬安爭取設公司「這是我的堅持」

我的頻道

台灣新聞組／台北7日電
台北市長蔣萬安表示，希望輝達在台北設立公司，而且要一定的資本額，「這是我的堅持」。（記者胡經周／攝影）
Nvidia(輝達，另譯英偉達)台灣總部將落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安昨天表示，他認為輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，「我希望它在台北設立公司，而且要一定的資本額，這是我的堅持」。  

蔣萬安拋出這個說法，讓外界疑惑，也擔心此案是否又會生變。

拋出相關問題的北市議員曾獻瑩表示，輝達在台灣有「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，三家公司資本額都僅數百萬元，T17過去曾設定資本額門檻，建議市府可主動與輝達溝通，鼓勵成立「輝達台北分公司」挹注資本額，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。

據了解，輝達在台登記的法人，符合兩國互惠的是「輝達英屬維京群島公司」，過去這類公司常被認為是為避稅，基於來台投資的企業形象等各方考量，輝達也正考慮是否在台北設立子公司。對北市來說，子公司設在台北就會在北市繳稅，對市庫和國庫都是一大助益。

台新新光金董事長吳東亮昨在一場招商研討會中表示，輝達落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，輝達當時和新壽簽訂MOU時，除了市府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，「但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。」

吳東亮建議，未來北市府跟輝達協商時，可延續當初MOU精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

另一方面，台積電年度運動會明天在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳出席，並以貴賓身分致詞，兩位科技巨擘有望同框，將引發高度關注。

台積電運動會向來是公司年度重要盛事，張忠謀每年幾乎親自出席，並在開幕時向員工致詞。今年適逢台積電擴大全球布局與AI晶片需求爆發的關鍵時刻，黃仁勳再次抵台參加，意義非同小可。這將是黃仁勳今年第四次訪台，前一次來是今年8月下旬。

輝達 台積電 黃仁勳

台灣「消費者物價指數」漲幅超標 700萬戶後年減稅

蔡英文護年金改革籲「不該半途而廢」藍批別再「馬維拉」

中國將贏AI競賽？黃仁勳澄清：美國贏得世界開發者才能領先

蔣萬安可望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

波士頓吳弭連任成功 蔣萬安留言祝賀網湧讚

遠見高峰會／蔣萬安：斬釘截鐵說NVIDIA落腳北市科已解決

