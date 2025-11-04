台將組「供應鏈國家隊」以「台灣模式」來美投資

我的頻道

記者歐芯萌／台北4日電
APEC台灣領袖代表林信義。（記者黃義書／攝影）
台灣擬以「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文昨（3）日表示，在開發美國園區時，會與台灣的科學園區快速整合成供應鏈國家隊；經貿辦總談判代表楊珍妮表示，美方將盡力協助，包含稅負、簽證等問題，此行都有談到。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議日前落幕，總統府昨日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會，包含吳誠文、楊珍妮、經濟領袖代表林信義等人均出席。

媒體關注「台灣模式」赴美投資，吳誠文表示，此次APEC場邊確實有跟美國談論此事，雙方基於互利，由我方協助美方重建半導體產業；同時美方協助台灣建立園區、供應鏈時，能更有效率，快速降低成本。

吳誠文解釋，台灣發展半導體產業，不能只在台灣自己的園區發展，因為我方最重要的先進製程客戶，幾乎都是美國公司，採取「台灣模式」發展，能最有效節省成本，但也無法完全複製台灣的科學園區，因此在開發美國園區時，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」。

吳誠文提到，台灣模式除了應用在半導體產業，也希望能擴展到AI雲端資料中心等，甚至經營AI應用的一些台灣廠商，若有意願到美國園區投資，也都希望能夠同步進行。美國政府已經表達，願意協助「台灣模式」的園區進行發展。楊珍妮表示，台灣要組團到美國開發工業園區，希望美方協助開發園區的各種需求及資源，如土地、人才、稅負、簽證等問題，都有跟美方談到，美方會盡力來協助。

林信義表示，他特別跟美方提到，必須重視台灣製造業，因為我方製造業有很多強項，開發速度非常快，可以很快地去對應市場，台灣製造業可很快地增量、快速降低成本，也就是台灣的「Time to Market」，在設計開發階段，樣品就開始在做，很快就可以推到市場。

台灣有望放「高溫假」擬修法納入災害天氣 不像颱風休整天

傳可能脫黨參選高雄市長 林岱樺：若初選公平 願賭服輸

